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Građani su večeras doneli odluku da blokiraju granični prelaz Neštin-Vizić između Srbije i Hrvatske, nakon vesti da se — prema navodima meštana — stanovnici ovog mesta vraćaju s granice zbog primene pravila o broju prelazaka u prethodnih 180 dana.

Naime, povod je nastao zbog, kako se navodi, hrvatski granični organi počeli da "vraćaju putnike koji su u prethodnih 180 dana imali više od 90 ulazaka, odnosno prelazaka preko granice".

- Ovaj teror i praktično legalno maltretiranje građana Srbije koji ovim putem svakodnevno idu na posao, traje već godinama, ali hrvatske nadležne službe nemaju želju da reše ove probleme, već se oni koriste u svrhe sprovođenja bespotrebnog maltretiranja nedužnih građana - navodi se na instagram-stranici "192_rs".

Kako ističu, ovakva situacija ozbiljno ugrožava njihov svakodnevni život, jer su zbog specifičnog geografskog položaja upućeni na tranzit kroz Hrvatsku kako bi stigli do Bačke Palanke, svojih radnih mesta, škola, zdravstvenih ustanova i imanja.

A kako se vidi na snimcima, na graničnom prelazu vlada totalni haos, putnici nervozno čekaju da nadležni reše situaciju i omoguće prelazak granice.

Nakon večerašnjeg hitnog sastanka meštana u Mesnoj zajednici Neštin, predsednik Saveta Mesne zajednice Siniša Vujasinović govorio je za BAP Vesti o zaključcima sastanka i razlozima zbog kojih su građani odlučili da organizuju blokadu.