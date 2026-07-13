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Doktorka Milena Filipović, poznata i priznata pedijatrica i radnica Zdravstvenog centra u Loznici, preminula je danas u Grčkoj u 66. godini života.

Kako je objavljeno na Fejsbuk stranici "Loznica grad", doktorka Filipović boravila je u Grčkoj sa kulturno-umetničkim društvom, gde je vodila decu Jadra na more.

Vest o njenoj smrti potresla je meštane Podrinja i Jadra, koji je pamte kao jednog od najboljih stručnjaka u svojoj oblasti.

Porodici, prijateljima i kolegama upućeno je iskreno saučešće.