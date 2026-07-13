Loznicu i okolinu potresla je vest o smrti doktorke Milene Filipović, poznate pedijatrice Zdravstvenog centra u Loznici. Preminula je u Grčkoj, gde je boravila sa kulturno-umetničkim društvom i vodila decu Jadra na more.
Društvo
Iznenada umrla poznata srpska doktorka u Grčkoj: Odvela decu na more, vest o smrti potresla meštane Podrinja i Jadra (FOTO)
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Doktorka Milena Filipović, poznata i priznata pedijatrica i radnica Zdravstvenog centra u Loznici, preminula je danas u Grčkoj u 66. godini života.
Kako je objavljeno na Fejsbuk stranici "Loznica grad", doktorka Filipović boravila je u Grčkoj sa kulturno-umetničkim društvom, gde je vodila decu Jadra na more.
Vest o njenoj smrti potresla je meštane Podrinja i Jadra, koji je pamte kao jednog od najboljih stručnjaka u svojoj oblasti.
Porodici, prijateljima i kolegama upućeno je iskreno saučešće.
Kurir.rs/Loznica Grad
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