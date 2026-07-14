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Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorava da vožnja na dugim relacijama u turističkoj sezoni u uslovima kada je na putevima veliki broj vozila zahteva potpunu pažnju vozača.

U jutrošnjem saopštenju se ukazuje da umor nastaje postepeno i da je pad koncentracije najčešći uzrok zbog kojeg vozač lako gubi kontrolu nad vozilom, te poziva da se izbegava putovanje u najtoplijem delu dana, a ukoliko je nephodno tada putovati praviti češće pauze tokom vožnje.Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Putnička vozila se na prelazu Preševo zadžavaju 20 minuta.

Preševo

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Foto: AMSS kamere printscreen

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Šid čekaju pet sati, na Bezdanu četiri sata na Kelebiji i Batrovcima tri sata, a na Horgošu dva sata.

GP Bogorodica, izlaz iz S. Makedonije ka grčkom Evzoniju

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Foto: Borderalarm.com printscreen

Kurir.rs/Beta

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