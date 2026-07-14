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Više od pola miliona građana Srbije svakog leta automobilom kreće ka crnogorskom primorju. Kako biste izbegli pogrešna skretanja, nepotrebne kilometre i neprijatna iznenađenja na putu, pripremili smo detaljan vodič kroz najbrže rute do najpopularnijih letovališta, sa svim važnim informacijama o putarinama, dokumentima, ograničenjima brzine i eventualnim saobraćajnim kaznama u Crnoj Gori.

Kada se iz Beograda uputite ka većini letovališta na crnogorskom delu Jadrana, najveći broj putnih pravaca primoraće vas da prođete kroz Podgoricu.

To praktično znači da ćete tokom putovanja u dva navrata voziti autoputevima, da biste tek nakon prolaska kroz glavni grad Crne Gore birali u kom smeru leži vaše konačno odredište.

Do Podgorice dva autoputa i jedan najčešći granični prelaz

Ukoliko se odlučite za granični prelaz Gostun, na koji se usmerava ubedljivo najveći broj vozača iz Srbije koji planiraju letovanje na crnogorskom primorju, pred vama je put od tačno 323 kilometra. Prema procenama Gugl mapa, ova razdaljina od Beograda do same granice prelazi se za 4 sata i 28 minuta vožnje.

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Kao najkraća opcija kroz Srbiju, od glavnog grada do ovog graničnog prelaza vodi vas ruta preko autoputa “Miloš Veliki” do Pakovraće, nakon čega se vožnja nastavlja putem E-763 preko Požege ka Užicu. Od Užica vas put dalje vodi preko Zlatibora, Nove Varoši i Prijepolja, čime stižete do graničnog prelaza Gostun.

Nakon što pređete granicu, očekuje vas deonica od 80 kilometara koja preko Bijelog Polja i Mojkovca vodi do Kolašina, gde se nalazi uključenje na crnogorski autoput “Princeza Ksenija”.

Autoput "Princeza Ksenija" štedi skoro sat vremena vožnje

Naravno, ka ovom autoputu, kao najboljoj opciji za putovanje, usmeravate se ako vam je krajnje odredište neko letovalište do kojeg se dolazi preko Podgorice – budvanska rivijera, područje Bara i mesta južno od Bara, do Ulcija i Ade Bojane.

Autoput “Princeza Ksenija”, od uključenja Mateševo do isključenja Smokavac, dug je 41 kilometar i omogućava da se do glavnog grada Crne Gore stignu za svega 25 minuta. Time je zamenjeno nekadašnjih sat i po vremena veoma zahtevne i na pojedinim delovima izuzetno opasne vožnje kroz kanjon Morače.

Kako da bezbedno vozite ovim autoputem, na kojem su od njegovog otvaranja 2022. godine česte situacije kvarova automobila ili čak samozapaljivanja vozila, pročitajte u ovom našem vodiču.

Najbrži put do Budve vodi preko Cetinja

Kada ste sa autoputa bezbedno stigli do ulaza u Podgoricu, ukoliko je vaš krajnji cilj budvanska rivijera, potrebno je slediti isključenje ka Cetinju, odakle sledi spuštanje pravo ka Budvi.

Ovo je ujedno i najbolji pravac ukoliko ste rezervisali smeštaj u tom gradu koji važi za jedno od najpopularnijih i najposećenijih mesta, naročito među mlađom populacijom, ili ste rezervisali smeštaj u neposrednom komšiluku - Bečićima, Rafailovićima i Svetom Stefanu.

Od Beograda, po Gugl mapama, ova ruta je duga 514 kilometara, za šta je potrebno 7 sati i 38 minuta vožnje.

Za Bar je najbolji pravac kroz Sozinu

Ako letujete u Baru i njegovoj okolini, vožnja autoputevima kroz Srbiju i Crnu Goru, po Gugl mapama, će trajati 7 sati i 30 minuta da bi se prešla udaljenost od 499 kilometara.

Kao i kod putovanja za Budvu, koristite istu rutu, ali se na ulazu u Podgoricu prestrojavate na magistralni put koja vodi ka Baru. Na putu do Bara, severno od Sutomora, očekuje vas prolazak kroz tunel Sozina koji je dug 4,1 kilometar, a putarina staje 2,5 evra.

Ovaj pravac predstavlja najbržu opciju za dolazak do Bara, kao i do svih turističkih mesta koja su smeštena južnije - poput Dobrih Voda, Utjehe, Ulcinja i na kraju Ade Bojane. Ako pak letujete severnije od Bara, u Čanju ili Petrovcu, sa ove rute ćete se odvojiti u Sutomoru u pravcu ova dva mesta.

Do Herceg Novog možete stići na tri različita načina: Koji izabrati?

Kada putujete iz Beograda, najviše kilometara i vremena moraćete da izdvojite ako vam je odredište Herceg Novi. S druge strane, prednost je što do ovog letovališta imate nekoliko različitih opcija i alternativnih pravaca.

Prva opcija je trasa duga 545 kilometara i vožnja u trajanju od 8 sati i 16 minuta. Kroz Srbiju se vozi standardno autoputem “Miloš Veliki”, pa dalje preko Užica i Zlatibora do Prijepolja. Međutim, u Prijepolju se ne skreće ka Gostunu, već prema graničnom prelazu Jabuka, koji je znatno manje opterećen gužvama, pa se granica prolazi znatno brže.

Nakon prelaska granice, put vas dalje vodi preko Pljevalja, Žabljaka, Šavnika i Nikšića, odakle se konačno spuštate ka Bokokotorskom zalivu i Risnu. Potom vozite magistralom uz samu obalu, prolazeći kroz Bijelu, Baošiće, Kumbor i Zeleniku, sve dok ne stignete u Herceg Novi. Ova ruta je najbolja ako letujete upravo u nekom od ovih manjih mesta duž zaliva. Iako se radi o dužoj i zbog same konfiguracije terena nešto težoj trasi za vožnju, njena velika prednost je znatno slabiji intenzitet saobraćaja, kao i prilika da pauze iskoristite za mini-izlet u Nacionalnom parku Durmitor ili na Đurđevića Tari.

Druga opcija do Herceg Novog je put preko Budve, a potom Tivta. Ova ruta je dugačka 539 kilometara, i mada je kraća od prve i uključuje vožnju autoputem “Princeza Ksenija”, vremenski je duža - 8 sati i 19 minuta. Razlog je to što vas na deonici između Budve i Tivta tokom cele letnje sezone čekaju ozbiljne saobraćajne gužve i zastoji. Takođe, nakon Tivta vas očekuje i prelazak trajektom Lepetane - Kamenari, što će vas koštati 4,5 evra.

Kada se iskrcate sa trajekta, preostaje još samo vožnja obalskom magistralom zaliva do Herceg Novog.

Treća opcija, za koju se mnogi vozači odlučuju, ujedno je i geografski najkraća - iznosi 517 kilometara i zahteva 7 sati i 56 minuta vožnje od Beograda. Specifičnost ovog pravca je što do Crne Gore putujete preko teritorije još jedne države, Bosne i Hercegovine (BiH). Do Užica se vozi identičnom trasom kroz Srbiju, ali se nakon Mačkata ne produžava ka Zlatiboru, već se skreće prema Kremni, pa preko Mokre Gore do graničnog prelaza Kotroman.

Nakon ulaska u BiH, vozite u pravcu Višegrada, pa dalje poznatom Drinskom magistralom nastavljate prema Goraždu, a potom preko Foče, Tjentišta i Bileće stižete do Trebinja. Iako konfiguracija ovog terena zahteva povećanu pažnju i malo više vozačkog napora, ruta je savršen izbor za ljubitelje hercegovačkih prirodnih lepota. Od Trebinja do Herceg Novog na kraju vas deli manje od 40 minuta vožnje preko graničnog prelaza Sitnica (između BiH i Crne Gore), i to putem koji uglavnom nije opterećen velikim saobraćajem.

Bez ovih dokumenata ne krećite na put

Da biste ušli na teritoriju Crne Gore, od ličnih dokumenata morate imati važeći pasoš ili ličnu kartu, a Auto-moto savez Srbije (AMSS) savetuje da obezbedite i polisu putnog zdravstvenog osiguranja. Kada je reč o dokumentaciji za samo vozilo, neophodna vam je saobraćajna dozvola, kao i dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu (DTV) ukoliko na more ne idete sopstvenim automobilom.

Ukoliko na crnogorskim putevima napravite saobraćajni prekršaj, zakonom su propisane sledeće novčane kazne:

- Vožnja pod dejstvom alkohola: od 200 do 2.000 evra

- Prekoračenje brzine u naseljenom mestu (od 11 do 20 km/h): od 60 do 150 evra

- Prolazak kroz crveno svetlo na semaforu: od 80 do 350 evra

- Nekorišćenje sigurnosnog pojasa: od 40 do 100 evra

- Nepropisno parkiranje vozila: od 60 do 150 evra

- Upotreba mobilnog telefona tokom vožnje: od 60 do 150 evra

Za slučaj da vam zatreba pomoć na putu na teritoriji Crne Gore, dežurni broj telefona koji možete pozvati je 19807. Sve potrebne informacije o stanju na putevima možete dobiti direktno u info centru AMSCG pozivom na broj +38220234467, kako biste na vreme saznali da li na vašoj ruti ima aktuelnih radova ili je saobraćaj u određenim terminima potpuno obustavljen.

Kurir/ Blic