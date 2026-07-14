Haos na sezonskom sniženju u Novom Pazaru! Kupci se otimaju za robu, žestok sukob zbog akcija - Pogledajte nerealne prizore
Veliko sezonsko sniženje u jednom poznatom šoping centru u Novom Pazaru izazvalo je pravu pomamu među kupcima. Veliki broj građana pohrlio je u prodavnice kako bi iskoristio akcijske cene, a u pojedinim trenucima zabeležene su velike gužve i pravi metež.
Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se veliki broj ljudi koji žuri ka artiklima na sniženju, dok se u prodajnom prostoru stvaraju gužve.
Prema tvrdnjama očevidaca, u jeku najveće gužve navodno je došlo i do kraćeg sukoba između pojedinih kupaca. Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li je neko povređen niti da li je intervenisalo obezbeđenje ili policija.
Video sa lica mesta objavljen je na Instagram stranici "Tutin uživo", a brojni korisnici društvenih mreža komentarisali su prizore iz šoping centra, ističući da ovakve akcije često privuku veliki broj ljudi i da je važno voditi računa o bezbednosti i poštovanju reda tokom rasprodaja.
Pogledajte video koji je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.
Koje trikove koriste trgovci tokom sniženja da bi privukli kupce
- Oglase najviši procenat sniženja, a u prodaji je zanemarljiv broj artikala po toj ceni
- Imaju malu količinu robe na sniženju
- Snižena roba obično bude na kraju prodavnice, dok su na ulazu sezonski artikli po punoj ceni
- Prvo podignu cene, pa iste snize
- Stalne rasprodaje reklamiraju kao sezonske
- Na sniženju su uglavnom samo mali ili najveći brojevi, koji retko kome odgovaraju