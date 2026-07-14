Slušaj vest

Veliko sezonsko sniženje u jednom poznatom šoping centru u Novom Pazaru izazvalo je pravu pomamu među kupcima. Veliki broj građana pohrlio je u prodavnice kako bi iskoristio akcijske cene, a u pojedinim trenucima zabeležene su velike gužve i pravi metež.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se veliki broj ljudi koji žuri ka artiklima na sniženju, dok se u prodajnom prostoru stvaraju gužve.

Prema tvrdnjama očevidaca, u jeku najveće gužve navodno je došlo i do kraćeg sukoba između pojedinih kupaca. Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li je neko povređen niti da li je intervenisalo obezbeđenje ili policija.

Video sa lica mesta objavljen je na Instagram stranici "Tutin uživo", a brojni korisnici društvenih mreža komentarisali su prizore iz šoping centra, ističući da ovakve akcije često privuku veliki broj ljudi i da je važno voditi računa o bezbednosti i poštovanju reda tokom rasprodaja.

Pogledajte video koji je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

 Koje trikove koriste trgovci tokom sniženja da bi privukli kupce

  • Oglase najviši procenat sniženja, a u prodaji je zanemarljiv broj artikala po toj ceni
  • Imaju malu količinu robe na sniženju
  • Snižena roba obično bude na kraju prodavnice, dok su na ulazu sezonski artikli po punoj ceni
  • Prvo podignu cene, pa iste snize
  • Stalne rasprodaje reklamiraju kao sezonske
  • Na sniženju su uglavnom samo mali ili najveći brojevi, koji retko kome odgovaraju
Ne propustiteDruštvoOvo je prava istina o zimskim sniženjima u radnjama i do 70%! Oderu nas, a da i ne primetimo, mislimo da smo uštedeli, a u stvari...
Sniženje u radnji do 70 odsto
NovčanikKojim se trikovima služe trgovci tokom letnjih sniženja? Svi jure u radnje zbog 70 odsto popust, ali na ovo skoro niko ne računa
crni--petak-kupovina-prodavnice-trzni-centar-foto-zorana-jevtic--5.jpg
NovčanikPravilo "30 dana" trgovcima udarilo rampu na lažne popuste: Sud je rekao svoje, prodavci ovo moraju da menjaju
Sniženje garderobe do 70 odsto
NovčanikČuvajte se sniženja na zimske stvari: Evo šta su inspektori otkrili kako trgovci varaju kupce
popusti-snizenja-kupovina.jpg