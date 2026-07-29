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Mnogi turisti se uvek prijatnije osećaju na plaži sa čempresima, maslinama, palmama ili nekim drugim zelenilom od užarenih suncobrana koji se prostiru iznad ležaljki.

Možda će vas to iznenaditi, ali ne vole svi turisti duge i nepregledne peskovite plaže na kojima najčešće nema nijednog drveta. Mnogi više vole borovinu, zvuk cvrčaka i smeštaj blizu neke od plaža sa prirodnim hladom.

Portal Grčka info izdvojio je 10 plaža sa prirodnim hladom u Grčkoj, a po izboru naših turista.

1. Lagomandra plaža - Sitonija

Lagomandra plaža je plaža baš u borovoj šumi i čine je zapravo dve veoma lepe peščane plaže 7 km severno od Neos Marmarasa. Lagomandra je plaža sa dosta prirodnog hlada koji pruža gusta borova šuma u njenom zaleđu. Upravo to je i svrstava u TOP 5 najboljih plaža na Sitoniji kao i u 9 plaža na Sitoniji sa prirodnim hladom koje možete posetiti.

Osim Lagomandre plaže sa prirodnim hladom na Sitoniji su: Spathies, Kalogria, deo gradske plaže u Neos Marmarasu, Metamorfosis, Karidi plaža, Orange plaža, Lagonisi.

Kada su u pitanju poluostrva Kasandra i Atos, plaža u mestu Kriopigi nudi lepu prirodnu hladovinu, kao i plaže Glarokavos i Golden beach na Kasandri, a na Atosu, na ostrvu Amuljani to je plaža Agios Georgios.

2. Koukounaries plaža - Skijatos

Koukounaries (u prevodu "šišarka") je najposećenija i jedna od najlepših plaža na Skijatosu, poznata po izuzetno sitnom belom pesku i borovoj šumi koja nudi prijatnu prirodnu hladovinu. Smatra se najočuvanijom plažom Mediterana, a borova šuma na kojoj je smeštena stanište je različitih vrsta biljaka i ptica, zbog čega je i cela plaža zaštićeno područje.

Osim ove koja važi i za jednu od najlepših plaža na Skijatosu, naši posetioci podsećaju da na ovom zelenom ostrvu skoro sve plaže imaju zelenilo koje pruža prirodnu hladovinu (Banana, Kanapitsa, Vromolimnos, Agia Eleni, Trulos itd...).

3. Pahis plaža - Tasos

Plaža Pahis je prekrivena finim, sitnim peskom, a more na njoj je plitko i kao takvo odličan izbor za porodice sa mališanima. Na plaži postoji hotel, kafić i jedan restoran, a duž cele plaže se nalaze borovi koji pružaju zelenilo i prirodni hlad.

Deo Skale Prinos i plaža Dasilio takođe imaju hladovinu, kao i Skala Rahoni, Psili Amos, Glifoneri, Metalia, Ariba, Nisteri.

4. Foki plaža - Kefalonija

Foki plaža se nalazi na 1,5 km od mesta Fiskardo. Foki plaža nije organizovana i idealna je za one koji vole mir, hladovinu i šljunak. Ova duboka uvala sa pogledom na ostrvo Itaka okružena je gustom šumom čempresa i maslina koji se smaragdno kristalnim vodama spuštaju do mora. Plaža nema sadržaje, ali u blizini se nalazi lepa taverna.

Lokalne taverne služe belo vino robola Foto: Grzegorz Kordus / Alamy / Profimedia

Plaže sa prirodnih hladom na Kefaloniji su takođe i Emplisi, Kato Lagadi, Pesada, Foki, Dafnoudi

5. Stavros, plaža Platani - Solunska regija

Ono po čemu je mesto Stavros nadaleko čuveno svakako su platani koji se uzdižu iznad peščano-šljunkovite plaže, pa ukoliko zauzmete mesto ispod njih gotovo da vam i neće biti potreban suncobran.

"Stavros Platani" je plaža koju mnogi turisti preporučuju. Okružena je platanima, a na njoj postoje i kafići sa suncobranima i ležaljkama. Na plaži postoji i deo gde možete slobodno koristiti sopstveni suncobran i peškire.

6. Dei plaža - Sivota

Dei plaža nedaleko od mesta Sivota, Epir (oko 2 km udaljena) je šljunkovita sa kamenčićima, a sa nje možete uživati u divnom pogledu na ostrvce Agios Nikolaos. Plaža je veoma mirna i na njoj postoje masline sa veoma lepim hladom.

Parking za kola je obezbeđen i takođe se nalazi u hladovini. Dei je mala, ljupka i čista plaža na kojoj je hladovina tokom celog dana.

7. Desimi plaža - Lefkada

Nedaleko od Nidrija, samo 6 kilometara, nalazi se šljunkovita plaža Desimi, na južnoj strani poluostrva Geni. Desimi je okružena velikim kampom kroz koji morate da prođete da biste prišli plaži i na njoj postoji par taverni i nekoliko kućica.

Maslinjaci se pružaju sve do plaže i nude dosta prirodnog hlada, a more je vrlo čisto, toplo i mirno. Desimi plaža na Lefkadi iako manje popularna, svakako je jedna od najprijatnijih plaža za boravak.

8. Porto Limnionas plaža - Zakintos

Na plaži Porto Limnionas postoji uzana uvala sa krečnjačkim stenama gde je more intenzivne tirkizne boje i prošarano tamno plavim tonovima. Ležaljke se nalaze na terasama sa pogledom na more, u prirodnom hladu koji pravi borovina.

Betonske staze i stepenice kreirane su tako da Vas dovedu do prilaza moru gde možete uskočiti u čistu vodu, iako iz nje nije baš lako izaći. Ova plaža na Zakintosu je drugačija i posebna, skrivena i divlja.

Posetioci Zakintosa takođe preporučuju i plažu Keri kao jednu sa veoma bogatom prirodnom hladovinom u ovom delu ostrva.

9. Kastani plaža - Skopelos

Najšumovitije grčko ostrvo Skopelos ostalo je još uvek netaknuto od hordi radoznalih turista pa nije ni čudo da je šumovita Kastani plaža jedna od najlepših na ostrvu. Na njoj su snimani neki od kadrova filma "Mamma Mia". Peščana, sa ponekom stenom, kažu apsolutno romantična. Kastani je okružena ekstremno čistim morem i borovom šumom.

Ako se nađete na ostrvu Skopelos, ne propustite priliku da posetite i plaže Andrines, Limnonari, Milia, Glisteri...

10. Plaža Agioi Saranta - Pelion

U severoistočnom delu Piliona, 47 km od centra grada Volos, nalazi se plaža Agioi Saranta. Visoke stene iza plaže su prekrivene četinarima, a naprepoznatljivija je “monah”, jer izgleda kao monah koji čuči. Ove stene kreiraju jedinstveno okruženje u hladovini koje ćete sigurno želeti da zabeležite kamerom.

Ukoliko želite dosta zelenila na Pelionu posetite i plaže Plaka, Horefto, Milopotamos, Papa Nero.