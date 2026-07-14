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Vest da je iznenada preminula dr Milena Filipović (1960-2026), specijalista pedijatrije u lozničkom Zdravstvenom centru šokirala je i rastužila juče loznički kraj. Tragedija se dogodila na moru u Grčkoj gde je doktorka bila u pratnji grupe dece iz kulturno-umetničkog društva iz okoline Loznice.

Povodom njenog iznenadnog odlaska oglasio se loznički Zdravstveni centar u kome su, kako navode, sa dubokom tugom i nevericom primili vest o iznenadnoj smrti uvažene koleginice, dr Milene Filipović.

- Zdravstveni centar Loznica izgubio je izuzetnog lekara, cenjenog pedijatra i dugogodišnjeg načelnika Službe za zdravstvenu zaštitu dece, koja je svojim znanjem, stručnošću, predanošću i ljudskom toplinom ostavila neizbrisiv trag u našoj ustanovi i u životima brojnih generacija dece i njihovih porodica. Bila je lekar kome se verovalo, koleginica koja je nesebično delila svoje znanje i čovek čija će dobrota, plemenitost i posvećenost profesiji ostati trajno upamćeni. U ime kolektiva Zdravstvenog centra Loznica, porodici, prijateljima i svima koji su je poznavali upućujemo izraze najiskrenijeg saučešća. O vremenu i mestu sahrane javnost će biti naknadno obaveštena - navode iz ustanove.

Foto: Zdravstveni centar Loznica

Lozničani se od juče biranim rečima na društvenim mrežama opraštaju od doktorke Milene. Za nas iz Službe za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece veliki gubitak. Doktorka Milena je bila čovek, lekar, dobar saradnik. Neka počiva u miru sa anđelima, Saučešće porodici Filipović, počivaj u miru i hvala ti na svemu, hvala puno za sve što si učinila za moju decu nećemo te nikad zaboraviti, uvek ćeš biti u našim srcima jedna, jedina dr Milena Filipović, Nedostajaćeš nam puno puno svima vašoj porodici, familiji, priljateljima, našoj bolnici, deci, gradu Loznici svima Predivna doktorka, uzor svim doktorima...

Bila je posebna, zauvek će ostati u našim srcima. Izdvajaju se poruke roditelja čiju je decu lečila.

- Divna doktorka, veliki gubitak za zdravstvo i svet, bila je doktor koji je za pacijenta bio dostupan non-stop, hvala za sve sto ste učinili za moje devojčice. Divna žena, koja je uvek imala vremena da sasluša i da pomogne, mnogo je značila za decu, bila moj pedijatar i pedijatar moje dece, kad god bih je pozvala uvek me je strpljivo slušala, počivaj u miru draga naša doktorko, samo su neke od bezbroj poruka.