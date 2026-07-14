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Vladimir Jokić (31) iz Klenja vodi najvažniju bitku svog života, a njegova porodica, prijatelji i meštani sada pozivaju sve ljude dobre volje da pomognu kako bi nastavio lečenje u Turskoj, koje predstavlja njegovu jedinu preostalu šansu za ozdravljenje.

Vladimiru je u martu 2020. godine dijagnostikovan maligni tumor debelog creva (Neoplasma malignum juncturae coli rectosigmoidis – C19). Odmah je operisan, urađena je resekcija debelog creva, a nakon zahvata ugrađena mu je stoma.

Već početkom 2021. godine bolest je napredovala pojavom metastaza na jetri, zbog čega je podvrgnut novoj operaciji i radiofrekventnoj ablaciji. U godinama koje su usledile prošao je kroz brojne cikluse hemoterapija i različite terapijske protokole (CapOX, FOLFIRI i Erbitux), dok su se metastaze proširile i na limfne čvorove. Po odluci onkološkog konzilijuma lečen je i zračenjem pomoću X noža, nakon čega je primarna bolest bila pod kontrolom.

U potrazi za novim mogućnostima lečenja, Vladimir je od novembra 2025. godine započeo kontrole u Turskoj, gde su obavljena dodatna dijagnostička ispitivanja.

Nažalost, najnoviji PET/CT pregled, urađen 30. juna 2026. godine, pokazao je dalju progresiju bolesti. Otkrivena je nova tumorska promena na jetri veličine 17 milimetara sa izraženom metaboličkom aktivnošću, kao i novi metastatski limfni čvor u interaortokavalnoj regiji.

Kako su mogućnosti standardnog lečenja u Srbiji iscrpljene, lekari preporučuju nastavak terapije u specijalizovanoj onkološkoj klinici u Turskoj, gde bi Vladimir primao inovativne ciljane i imunoterapije, uz mogućnost naprednih procedura poput CyberKnife tretmana ili radioembolizacije jetre.

Predviđeni plan lečenja traje dve godine, uz odlazak na terapije na svake tri nedelje. Tretmani se sprovode naizmenično, a pojedinačno koštaju 5.800 i 8.000 evra. Procenjena ukupna vrednost lečenja iznosi oko 250.000 evra.

Porodica ističe da sredstva nije potrebno prikupiti odjednom, već sukcesivno, kako bi svaki naredni odlazak na terapiju bio omogućen.

Vladimir ima samo 31 godinu. Suprug je Milice i otac dvojice dečaka, Ognjena i Petra. Već šest godina hrabro se bori sa bolešću, a sada mu je potrebna podrška svih koji mogu da pomognu.

Za ovu humanitarnu akciju otvoren je namenski račun preko Fondacije „Podrži život“, kao i broj za SMS donacije. Oni koji nisu u mogućnosti da pomognu finansijski mogu dati veliki doprinos deljenjem ove priče kako bi stigla do što većeg broja ljudi.

Svaka donacija i svaka podeljena objava mogu biti korak bliže Vladimiru ka novoj pobedi. Za Vladu – za život.

Dinarski račun: 160-6000002542571-28

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