Opasnost za turiste na Jadranu: Otrovna riba sa "krilima" i bodljama snimljena nadomak plaže - njen ubod izaziva paklene bolove
Samo nekoliko dana nakon prvog zabeleženog susreta sa ribom lav na crnogorskom primorju, ova otrovna morska vrsta ponovo je uočena u Jadranu. Ovoga puta snimljena je kod tvrđave Arza, u blizini Žanjica, jedne od omiljenih plaža na Luštici, zbog čega stručnjaci ponovo upozoravaju kupače na dodatni oprez.
Na Instagram profilu "vik_travels" objavljen je video snimak ribe lav uz upozorenje koje je brzo privuklo pažnju korisnika društvenih mreža.
- Videli smo prelepu ribu lav na Arzi blizu Žanjica. Ona je neverovatna! Ima crveno-bele linije po sebi i velika "krila" sa bodljama. Jako boli njen ubod i bol može da traje satima. Čuvajte se, jer dolazi i u plićak! - navodi se u objavi.
Iako svojim izgledom podseća na egzotičnu akvarijumsku ribu, riba lav je jedna od najopasnijih invazivnih vrsta koje su poslednjih godina stigle u Mediteran.
Zašto je riba lav opasna?
Riba lav (lionfish) poreklom je iz toplih voda Indijskog i Tihog okeana, ali se zbog zagrevanja mora i otvaranja novih migracionih puteva sve češće pojavljuje u istočnom Mediteranu, a sada i u Jadranskom moru.
Njene leđne, karlične i analne bodlje sadrže otrov koji može izazvati izuzetno jak bol, otok, crvenilo i upalu. Kod osetljivijih osoba mogu se javiti i ozbiljnije reakcije poput mučnine, povraćanja, vrtoglavice, ubrzanog rada srca, nesvestice, pa čak i privremenih neuroloških tegoba.
Stručnjaci napominju da ubod uglavnom nije smrtonosan, ali može biti veoma bolan i zahteva hitnu medicinsku procenu, posebno kod dece, starijih osoba i ljudi koji imaju hronične bolesti ili alergije.
Šta uraditi ako vas ubode?
Ukoliko dođe do uboda, preporuka stručnjaka je da se povređeni deo tela što pre potopi u veoma toplu vodu, temperature oko 45 stepeni Celzijusa, između 30 i 60 minuta. Toplota pomaže u razgradnji toksina i ublažavanju bola.
Nakon toga obavezno je javiti se lekaru kako bi rana bila adekvatno zbrinuta i kako bi se sprečile moguće komplikacije ili infekcija.
Ne dirajte je, čak ni ako izgleda mrtvo
Biolozi upozoravaju da otrovne bodlje mogu ostati opasne i nakon uginuća ribe, zbog čega je nikako ne treba dodirivati golim rukama niti pokušavati da je uhvatite.
Ako je primetite tokom plivanja ili ronjenja, najbolje je da se polako udaljite i ne pokušavate da joj priđete radi fotografisanja ili snimanja.
Pretnja i za morski svet
Pored rizika za ljude, riba lav predstavlja ozbiljan problem za morski ekosistem. Reč je o izuzetno proždrljivom predatoru koji se hrani velikim brojem sitnih riba i rakova, dok u Jadranu gotovo da nema prirodnih neprijatelja.
Zbog toga stručnjaci pozivaju ronioce, ribare i građane da svako novo uočavanje ribe lav prijave nadležnim institucijama kako bi se pratilo njeno širenje i preduzele odgovarajuće mere.
S obzirom na to da se tokom letnje sezone hiljade turista svakodnevno kupaju na crnogorskom primorju, novo pojavljivanje ribe lav u blizini popularnih plaža dodatni je razlog za oprez prilikom ulaska u more.