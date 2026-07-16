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Na Instagram profilu "vik_travels" objavljen je video snimak ribe lav uz upozorenje koje je brzo privuklo pažnju korisnika društvenih mreža.

- Videli smo prelepu ribu lav na Arzi blizu Žanjica. Ona je neverovatna! Ima crveno-bele linije po sebi i velika "krila" sa bodljama. Jako boli njen ubod i bol može da traje satima. Čuvajte se, jer dolazi i u plićak! - navodi se u objavi.

Iako svojim izgledom podseća na egzotičnu akvarijumsku ribu, riba lav je jedna od najopasnijih invazivnih vrsta koje su poslednjih godina stigle u Mediteran.

Zašto je riba lav opasna?

Riba lav (lionfish) poreklom je iz toplih voda Indijskog i Tihog okeana, ali se zbog zagrevanja mora i otvaranja novih migracionih puteva sve češće pojavljuje u istočnom Mediteranu, a sada i u Jadranskom moru.

Njene leđne, karlične i analne bodlje sadrže otrov koji može izazvati izuzetno jak bol, otok, crvenilo i upalu. Kod osetljivijih osoba mogu se javiti i ozbiljnije reakcije poput mučnine, povraćanja, vrtoglavice, ubrzanog rada srca, nesvestice, pa čak i privremenih neuroloških tegoba.

Stručnjaci napominju da ubod uglavnom nije smrtonosan, ali može biti veoma bolan i zahteva hitnu medicinsku procenu, posebno kod dece, starijih osoba i ljudi koji imaju hronične bolesti ili alergije.

Šta uraditi ako vas ubode?

Ukoliko dođe do uboda, preporuka stručnjaka je da se povređeni deo tela što pre potopi u veoma toplu vodu, temperature oko 45 stepeni Celzijusa, između 30 i 60 minuta. Toplota pomaže u razgradnji toksina i ublažavanju bola.

Nakon toga obavezno je javiti se lekaru kako bi rana bila adekvatno zbrinuta i kako bi se sprečile moguće komplikacije ili infekcija.

Ne dirajte je, čak ni ako izgleda mrtvo

Foto: Schoening / imago stock&people / Profimedia

Biolozi upozoravaju da otrovne bodlje mogu ostati opasne i nakon uginuća ribe, zbog čega je nikako ne treba dodirivati golim rukama niti pokušavati da je uhvatite.

Ako je primetite tokom plivanja ili ronjenja, najbolje je da se polako udaljite i ne pokušavate da joj priđete radi fotografisanja ili snimanja.

Pretnja i za morski svet

Pored rizika za ljude, riba lav predstavlja ozbiljan problem za morski ekosistem. Reč je o izuzetno proždrljivom predatoru koji se hrani velikim brojem sitnih riba i rakova, dok u Jadranu gotovo da nema prirodnih neprijatelja.

Zbog toga stručnjaci pozivaju ronioce, ribare i građane da svako novo uočavanje ribe lav prijave nadležnim institucijama kako bi se pratilo njeno širenje i preduzele odgovarajuće mere.