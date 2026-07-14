Slušaj vest

Humani gest službenika granične policije na prelazu Gostun Stefana Čovića obeležio je početak godišnjeg odmora jedne porodice, koja se našla u velikom problemu nakon što im se automobil pokvario na putu ka Crnoj Gori.

Milan Vučinić je sa suprugom, trinaestogodišnjom ćerkom i sedamdesetšestogodišnjom bakom krenuo na letovanje, ali je putovanje prekinuo kvar na automobilu neposredno pre graničnog prelaza Gostun. Kako navodi, više od tri sata čekali su pored puta dok su brojna vozila prolazila, a niko nije zastao da pita da li im je potrebna pomoć.

Foto: RINA

U tom trenutku prišao im je službenik granične policije Stefan Čović, koji je, uprkos svojim redovnim obavezama, odlučio da pomogne. Pozivao je mehaničare, prijatelje i poznanike sve dok nije pronašao slobodnog majstora koji je došao na lice mesta i otklonio kvar, omogućivši porodici da nastavi putovanje.

Dok su čekali pomoć, Čović im je obezbedio vodu, osveženje i sve što im je bilo potrebno.

– Gospodin Stefan Čović nam je vratio veru u dobre ljude – poručio je Milan Vučinić, koji je javno izrazio zahvalnost zbog nesebične pomoći.

Pored Stefana Čovića, Vučinić je zahvalio i ostalim službenicima granične policije na prelazu Gostun, ističući njihovu ljubaznost, profesionalnost i spremnost da pomognu kada je bilo najpotrebnije.