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Srbija je prošle godine zabeležila prvi pad broja razvoda nakon višegodišnjeg rasta. Prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, tokom 2025. godine razvedeno je 10.148 brakova, što je za 4,4 odsto manje nego godinu ranije. Iako je broj razvoda i dalje veliki, statistika pokazuje da je prekinut trend koji je trajao od 2021. do 2024, kada je broj rastao iz godine u godinu.

S druge strane, podaci o sklapanju brakova nisu ohrabrujući. Lane je 29.402 puta izgovoreno sudbonosno "da", što je za 3,2 odsto manje nego prethodne godine. Kad se pogleda duži period, promena je još uočljivija, pre tačno pola veka, 1975, u Srbiji su sklopljena čak 62.843 braka, to jest više nego duplo u odnosu na danas. Drugim rečima, prošle godine zaključen je čak 33.441 brak manje nego pre 50 godina.

Zanimljivo je, međutim, da se broj razvoda za pola veka nije mnogo promenio. Dok su 1975. bila 10.693 razvoda, prošle godine ih je evidentirano 10.148, što pokazuje da se broj brakova drastično smanjio, ali da broj razvoda ostaje na približno istom nivou.

Kriza srednjih godina

Sve više razvoda u Srbiji zbog prevara Foto: rawf8/Shutterstock

Statistika pokazuje i da propali brak u Srbiji danas u proseku traje 13,9 godina. Međutim, najveći broj razvoda dogodi se mnogo ranije, čak 21,1 odsto se okonča između prve i četvrte godine zajedničkog života.

Prosečna starost supružnika pri razvodu takođe pokazuje da se rastanci najčešće dešavaju u srednjim godinama. Muškarci se u proseku razvode sa 45,6 godina, dok žene brak završavaju s prosečno 42,1 godinom.

Više od polovine razvedenih supružnika, njih 52,4 odsto, ima decu. Uglavnom je reč o porodicama s jednim detetom, a nakon razvoda deca u gotovo dve trećine slučajeva ostaju da žive s majkom.

Inače, mladoženje pred matičara u proseku staju sa 34,4 godine, dok neveste imaju 31,4. Najčešći su brakovi između supružnika iste nacionalnosti, kojih je čak 82,5 odsto, dok gotovo sedam od deset bračnih parova ima isti nivo obrazovanja. U skoro tri četvrtine brakova i muž i žena su ekonomski aktivni, a najveći broj brakova sklopljen je između državljana Srbije.

Regionalno gledano, više brakova sklopljeno je na severu zemlje, i to 15.235, dok ih je na jugu bilo 14.167. Istovremeno, sever beleži i više razvoda. Ukupno ih je bilo 5.452, od čega najviše u Vojvodini, dok je na jugu razvedeno 4.696 brakova.

Majčinstvo posle 40.

Foto: Shutterstock

Podaci Republičkog zavoda za statistiku donose i sliku demografskih kretanja. Tokom minule godine u Srbiji su rođene 59.483 bebe, dok je preminulo 95.247 ljudi. Prirodni priraštaj tako je iznosio minus 35.764 stanovnika, a ukupan broj stanovnika smanjen je sa 6.586.476 na 6.549.901.

Ipak, pojedini pokazatelji beleže pozitivne pomake. Broj preminulih znatno je manji nego 2020. godine, kada je Srbija tokom pandemije zabeležila čak 116.850 umrlih. S druge strane, broj živorođenih nastavlja blagi pad - sa 61.692 bebe 2020. godine na 59.483 lane.

Najnoviji podaci pokazuju i da se menja slika majčinstva u Srbiji. Žene prvo dete danas u proseku rađaju sa 29,1 godinom. Sve je manje veoma mladih majki, pa su žene mlađe od 25 godina 2005. godine rodile 25.876 beba, dok je prošle godine taj broj gotovo prepolovljen i iznosio je 11.012. Istovremeno, sve više žena odlučuje se za majčinstvo posle četrdesete. Dok su pre dve decenije žene starije od 40 godina rodile 1.073 dece, prošle godine na svet su donele čak 3.059 beba.

Najčešća imena - Dunja i Bogdan

Svako ime ima svoje značenje Foto: Shutterstock

Kada je izbor imena u pitanju, podaci RZS pokazuju da roditelji i dalje najviše vole tradicionalna, ali moderna srpska imena. Među devojčicama najčešća su prošle godine bila Dunja, Mila, Maša, Tara, Teodora, Nada, Petra, Sara i Danica, dok su dečaci dobijali imena Bogdan, Luka, Lazar, Vukan, Stefan, Vuk, Pavle, Dušan i Aleksa.

Najzanimljiviji podaci U Srbiji su prošle godine zaključena 29.402 braka, a razvedeno 10.148 brakova

Mladoženje pri stupanju u brak u proseku imaju 34,4 godine, a neveste 31,4

Muškarci pri razvodu u proseku imaju 45,6 godina, a žene 42,1

Najveći broj razvedenih brakova čine brakovi s decom - 5.318

Brak u Srbiji u proseku traje 13,9 godina

Na severu Srbije sklopljeno je 15.235, a na jugu 14.167 brakova

Na severu se razvela 5.452 para, i to u Vojvodini 3.440, a u Beogradu 2.012

Na jugu je razvedeno 4.696 brakova, i to više u Zapadnoj Srbiji i Šumadiji sa 2.620 brakova, dok je na jugu i istoku najmanje razvedenih - 2.076

Prosečna starost majke pri rođenju prvog deteta je 29,1 godinu