Korak bliže vojničkom pozivu: Generacija "jun 2026" završila prvu proveru (FOTO)
U centrima Vojske Srbije za osnovnu obuku završena je provera osnovne individualne obučenosti vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije „jun 2026“.
Na prvoj proveri za ovu generaciju vrednovana je osposobljenost za samostalno izvođenje taktičkih radnji i postupaka na bojištu, rukovanje naoružanjem i vojnom opremom i za obavljanje dužnosti organa unutrašnje službe i službe obezbeđenja objekata.
Komandir voda u Trećem centru za obuku potporučnik Marko Nikolić objašnjava da se proveravaju osnovne vatrene i taktičke radnje, poznavanje Pravila službe i tema iz strojeve obuke, prve pomoći i protivpožarne zaštite.
— Smisao provere jeste da mi kao starešine imamo uvid u to koliko su vojnici obučeni za izvršavanje zadataka i da ih na osnovu toga usmerimo dalje u centre za specijalističku obuku — rekao je potporučnik Nikolić.
Vojnik Viktorija Veljković ističe da je velika čast i privilegija služiti našoj zemlji i stajati u stroju po uzoru na pretke.
— Obuku bih opisala kao zahtevnu, jer je to jedan period života u kome je za nas sve to bilo novo. U početku je bilo teško, ali kako je vreme odmicalo, zajedno sa našim starešinama, koji su bili maksimalno posvećeni, bilo je sve lakše — rekla je vojnik Veljković.
U nastavku služenja vojnog roka, vojnici će se u centrima za specijalističku obuku osposobljavati za upotrebu sredstava i opreme svog roda, odnosno službe, kako bi se pripremili za završnu fazu — kolektivnu obuku u jedinicama Vojske Srbije.