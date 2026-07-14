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U centrima Vojske Srbije za osnovnu obuku završena je provera osnovne individualne obučenosti vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije „jun 2026“.

Na prvoj proveri za ovu generaciju vrednovana je osposobljenost za samostalno izvođenje taktičkih radnji i postupaka na bojištu, rukovanje naoružanjem i vojnom opremom i za obavljanje dužnosti organa unutrašnje službe i službe obezbeđenja objekata.

Foto: Ministrastvo Odbrane

Komandir voda u Trećem centru za obuku potporučnik Marko Nikolić objašnjava da se proveravaju osnovne vatrene i taktičke radnje, poznavanje Pravila službe i tema iz strojeve obuke, prve pomoći i protivpožarne zaštite.

Foto: Ministrastvo Odbrane

— Smisao provere jeste da mi kao starešine imamo uvid u to koliko su vojnici obučeni za izvršavanje zadataka i da ih na osnovu toga usmerimo dalje u centre za specijalističku obuku — rekao je potporučnik Nikolić.

Foto: Ministrastvo Odbrane

Vojnik Viktorija Veljković ističe da je velika čast i privilegija služiti našoj zemlji i stajati u stroju po uzoru na pretke.

Foto: Ministrastvo Odbrane

— Obuku bih opisala kao zahtevnu, jer je to jedan period života u kome je za nas sve to bilo novo. U početku je bilo teško, ali kako je vreme odmicalo, zajedno sa našim starešinama, koji su bili maksimalno posvećeni, bilo je sve lakše — rekla je vojnik Veljković.