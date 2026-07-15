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Grčka poslednjih godina sprovodi izuzetno stroge kontrole na plažama. Nadležne službe koriste čak i dronove, satelitske snimke i česte patrole obalske straže kako bi uveli red.

Kako ne biste pokvarili odmor neočekivanim troškovima, evo detaljnog spiska prekršaja na grčkim plažama za koje možete platiti ozbiljne kazne.

Divlje kampovanje i spavanje na plaži

Iako prenoćište pod zvezdama na pustoj plaži zvuči romantično i praktično, kampovanje van zvaničnih kampova je strogo zabranjeno. Ovo je jedno od pravila koja turisti najčešće ignorišu, ali posledice su trenutne.

Čak i samo jedna noć provedena na plaži dovoljna je da dođe do policijske intervencije.

Kazna: Oko 300 evra ili više.

Paljenje vatre i roštiljanje

Tokom letnjih meseci Grčka se bori sa ekstremnim sušama, pa je rizik od šumskih požara ogroman. Zbog toga su pravila po ovom pitanju restriktivna:

Foto: X printscreen

Strogo je zabranjeno loženje vatre na otvorenom.

Roštiljanje van mesta koja su striktno označena i dozvoljena za to može imati ozbiljne finansijske, pa čak i krivične posledice.

Grčko Ministarstvo za klimatske krize i civilnu zaštitu zabranilo je spaljivanje biljnog otpada i otvoreni plamen kako bi smanjila broj požara izazvanih ljudskim delovanjem, a kazne su do 200.000 evra ili zatvor.

Zabranjeni su radovi iz kojih izlaze varnice ili otvoreni plamen, vatromet i dim od pčelarstva su zabranjeni kada indeks opasnosti dostigne visok, veoma visok ili nivo uzbune.

Prema novom Krivičnom zakoniku, podmetanje požara kažnjivo je zatvorom i novčanim kaznama do 200.000 evra, bez suspenzije ili zamene.

Prekršaji predviđaju administrativne kazne do 50.000 evra.

SUP daske

Grčka obalska straža je pojačala kontrole na vodi i izriče kazne kupačima na popularnim daskama za veslanje (SUP) ako se ne pridržavaju bezbednosnih pravila:

Morate nositi prsluk za spasavanje (bez obzira na to koliko dobro plivate).

Na standardnoj SUP daski sme da bude isključivo jedna osoba (kažnjava se i vožnja u paru, npr. roditelj sa detetom, osim ako daska nije fabrički deklarisana kao tandem/family SUP).

Kazna: 250 evra.

Prema pravilima Grčke obalske straže, SUP daska u Grčkoj sme da se koristi isključivo pod određenim uslovima. Ovaj dokument je sačinjen 2012. godine, ali su iz Grčkog ministarstva zaštite odnosno odseka Obalske straže u decembru prošle godine podsetili na iste ove propise za SUP daske.

Plaža puna turista u Haniotiju Foto: Emna538292/Shutterstock

Ovo su pravila za korišćenje SUP daske na moru u Grčkoj:

Zabranjeno je da je koriste osobe mlađe od 14 godina i neplivači

Plovidba je dozvoljena samo tokom dana, na udaljenosti do 500 metara od obale i isključivo po povoljnim vremenskim uslovima.

Na dasci se može nalaziti samo jedna osoba, a nošenje prsluka za spasavanje je obavezno.

Korisnici su dužni i da vode računa da svojim kretanjem ne ugrožavaju kupače i druge učesnike na vodi. Džet ski

U Grčkoj, vozači džet skija moraju imati najmanje 16 godina i posedovati važeću vozačku dozvolu. Plovila moraju ostati 300 metara od obale, sa maksimalnom dozvoljenom brzinom od tri čvora u luci dok se ne dostigne ta udaljenost.

Jedinstveno pravilo u Grčkoj zabranjuje upotrebu džet skija između 13:30 i 18:00 časova u naseljenim područjima kako bi se sačuvalo vreme za popodnevni odmor. Takođe važe regionalne zabrane, posebno oko ostrva Paros.

Najčešće greške koje turisti ponavljaju

Zanimljivo je da većina kazni ne nastaje iz namere da se prekrši zakon, već zbog brzopletosti, nepažnje i loših navika. Iz godine u godinu, turisti najčešće "padaju" na sledećim stvarima:

Parkiranje "na samo minut" na nedozvoljenom mestu

Vožnja bez sigurnosnog pojasa

Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje

Kampovanje na plaži Kako se plaćaju kazne u Grčkoj?

Ukoliko ipak dobijete plavu kovertu ili zakačenu prijavu, važno je da znate proceduru:

Nema plaćanja na licu mesta: Kazna se nikada ne daje policajcu u ruke.

Kazna se nikada ne daje policajcu u ruke. Gde se plaća : Kazne se uplaćuju u lokalnoj pošti (ELTA), banci ili putem online sistema.

: Kazne se uplaćuju u lokalnoj pošti (ELTA), banci ili putem online sistema. Popust za brzu uplatu: U zavisnosti od vrste prekršaja, nekada važi pravilo da se iznos prepolovi ako se plati u roku od nekoliko dana (proverite napomenu na samom nalogu).