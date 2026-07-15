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Navršilo se 215 godina od smrti Dositeja Obradovića – čoveka koji je obrazovao i opismenio Srbiju. Njegovo ime danas nose ulice, škole, nagrade. Ima i svoju Zadužbinu i Muzej koji deli sa Vukom Karadžićem. I posle više od dva veka, Dositejeva misao je aktuelna.

Utemeljivač je moderne prosvete u Srbiji, ali i jedan od naših najvećih Evropejaca tog doba i svetskih putnika. Bio je pedagog, prevodilac i preteča moderne srpske diplomatije. Dugačak je spisak zasluga Dositeja Obradovića.

- Ono što je on nama ostavio u nasledstvo jeste jedna velika potreba za novim saznanjima, za istraživanjima, za potrebom da se obrazujemo - rekao je Miodrag Tomić, viši kustos i muzejski savetnik u Muzeju Vuka i Dositeja.

- Smatra se da niko nije napisao toliko knjiga koliko on, a sve su one neki mali udžbenici, poučnici. Tako je to sve bilo u službi prosvete i znanja i onoga što je i sada i što je večno i što se ne završava u jednu veku - istakao je Matija Bećković, akademik, član Saveta Zadužbine "Dositej Obradović".

Posle dva veka o ovom nesuđenom jorgandžiji i monahu pišu se knjige, izvode edukativne predstave, brane doktorati. I svuda ostaje zabeleženo da je prvi ministar prosvete svesrdno podržao ustaničku odluku o opismenjavanju Srba i podizanju škola.

Da ta odluka ne ostane mrtvo slovo na papiru potrudio se Dositej Obradović, koji 1808. godine otvara Veliku školu, a ona baš na ovom mestu radi od 1809. godine. Velika škola ubrzo je postala mala za svu decu koja su želela da se opismene.

- U osnovi njegove misli jesu te tri poruke koje je on, u stvari, uputio učenicima prilikom osnivanja Velike škole, a to su bogoljublje, čovekoljublje i pravdoljublje. Mislim da je na današnjim generacijama zadatak da se oduže Dositeju na taj način što će reafirmisati i na neki način staviti u prvi plan njegove ideje“, rekao je Goran Perčević, predsednik Saveta Zadužbine "Dositej Obradović".

Dositejeve ideje o jednakosti žena, religijskoj toleranciji i o potrebi za neprestanim učenjem čine da, kako je pisao Skerlić, "bude jedan od najstarijih pisaca koji još nije zastareo".