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Letovanja su uveliko počela širom Evrope, a ako ste planirali da svoj odmor provedete u inostranstvu — važno je istaći da svaka država ima svoja pravila i zakone koje možete i slučajno prekršiti.

Naime, to se dogodilo jednoj srpskoj turistkinji koja je "provozala" svoju SUP dasku za surfovanje bez obavezne opreme.

Kako je objavljeno u grupi "Grčka info", incident se dogodio na ostrvu Limnos, gde su turisti turisti kažnjeni nakon što ih je policija zatekla na vodi bez prsluka za spasavanje.

Dodaje se da su turisti kažnjeni sa 250 evra, a objasnili su da "nisu znali da je nošenje prsluka obavezno, niti su prethodno upozoreni".

- Ako ovog leta planirate vožnju SUP-a u Grčkoj, obavezno proverite lokalne propise i koristite prsluk za spasavanje kako biste izbegli visoku kaznu i bili bezbedni na vodi - navodi se u apelu i drugim srpskim turistima.

Pravila i zašto SUP daska bez prsluka nije dozvoljena

Mnogi posetioci Grčke ne znaju da vožnja SUP daske (Stand-Up Paddleboard) bez sigurnosnog prsluka može predstavljati prekršaj. Tokom letnje sezone grčke službe pojačavaju nadzor na plažama i moru, a kazne se pišu i turistima i lokalnom stanovništvu.

Patrole redovno obilaze obalu čamcima i brzim plovilima, a ukoliko primete nepravilnosti, ne oklevaju da reaguju.

Osim obaveznog prsluka, postoji još jedno pravilo koje mnogi zanemaruju — na standardnoj SUP dasci sme da bude samo jedna osoba. Vožnja više ljudi na jednoj dasci, na primer roditelja sa detetom, nije dozvoljena osim ukoliko je daska fabrički predviđena za više osoba.

Nadležni apeluju na turiste da pre izlaska na vodu provere lokalne propise, jer nepoznavanje pravila ne oslobađa od odgovornosti. Pored toga što mogu izbeći visoke kazne, korišćenje zaštitne opreme može biti presudno za bezbednost, posebno u uslovima jačeg vetra, talasa i morskih struja.