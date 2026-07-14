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Zahvaljujući svim ljudima dobrog srca — od građana, javnih preduzeća, političara, sportista, malih zanatlija, pa do, verovali ili ne, ljudi na izdržavanju zatvorske kazne u Nišu, sakupljeno je 43.000 evra i Miljana je kupila kuću od oko 60 kvadrata s dvorištem.

Humanitarna akcija, koju je pokrenula kompanija "Medijska mreža" , izdavač Srpskog telegrafa i Republike, zajedno s fondacijom Humana srca da bi se Miljani Loćkić (24) i njenim ćerkicama kupio dom, uspešno je završena — Miljana se prošlog vikenda uselila u kuću u Zrenjaninu.

Tako je Miljani, mladoj žena koja je preživela nezamislivu tragediju — u požaru su joj stradali najstarija ćerkica Magdalena (5) i suprug Marko, bar jedna muka skinuta s vrata, da ne razmišlja gde će da živi s ćerkicama od tri i jedne i po godine.

- Dobro došli! Uđite! Cela terasa je u stvarima, u nedelju smo sve preneli i sad polako sređujemo. Hajde da vam pokažem kuću - kaže nam Miljana s kapije.

Velika natkrivena terasa pored kuće, pa stepenice za otvorenu terasu na delu krova kuće. Uz kuću, i komad zemlje.

- Tu će devojčice bazen da stave da se brčkaju - kaže Miljana.

Unutra prostran hodnik, kupatilo, kuhinja povezana s dnevnom i trpezarijom i dve velike spavaće sobe. Jedna za nju, jedna za

devojčice. Ali za sada, kaže kroz smeh, spavaju njih tri zajedno.

- Osećaj je čudan, srećna sam, stvarno jesam, i zahvalna... Presrećna sam što će njih dve imati nekakvo detinjstvo, što će odrastati u svom, ali fale njih dvoje. Fali Magdalena, fali Marko... - kaže Miljana i dodaje:

- Želim, pre svega, da zahvalim svim ljudima. Hvala, ali to je mala reč. Toliko ljudi nam je pomoglo, uključili se u sve akcije, svi su bili aktivni. Moji drugari iz škole iz Orlovata su se uključili za garderobu i novac, žena koja nam je godinama pravila torte za Magdalenin rođendan, kad je tetka sad naručila tortu za Micin rođendan (srednja ćerka), rekla joj je da taj novac kojim bi platila kolač uplati za kupovinu naše kuće... Moja firma, u kojoj radim, reč je o stranoj kompaniji ovde u Zrenjaninu, odmah mi se našla i stvarno svaka im čast. Rekli su mi da me moj posao čeka, da će mi pomoći za sve što treba i, najvažnije, da ću raditi samo smene od osam do 14 sati zbog devojčica, i to tako dok mlađa ne napuni 10 godina, da bih mogla da se kombinujem zbog njihovog vrtića, kasnije i škole. Tek sam sad svesna koliko je to buknulo i koliko se ljudi uključilo da nam pomogne, mnogo je lepo kad je neko tu da ti se nađe kad je najteže.

Ipak, kad devojčice utonu u san, jer se trudi da ne bude tužna pred njima, isplače se pošteno.

- Noći su moje. Sve mi prođe kroz glavu, kako je moglo sve da bude drugačije. Ujutru mi prvo padne na pamet kako bi naš dan

protekao da se sve to nije desilo. Emotivna sam jako. Na momente se smejem, na momente padnem - kaže Miljana.

Tragedija odnela dva života

Podsetimo, velika humanitarna akcija za Miljanu Loćkić pokrenuta je nakon tragedije koja je u martu potresla celu Srbiju. U požaru u kući u Pančevu, koju je porodica iznajmljivala, život je izgubio njen suprug Marko, koji je, pokušavajući da spase petogodišnju ćerku Magdalenu, utrčao u vatru.

Devojčica je nekoliko dana kasnije preminula od zadobijenih povreda, a iza njih su ostale Miljana i dve mlade ćerkice.

Hvala svim ljudima koji su se odazvali

Nikolina Đujić, direktorka Fondacije Humana srca, kaže da su oberučke prihvatili poziv kompanije "Medijska mreža", s kojom već dugo sarađuju, za učešće i u ovoj akciji.

- Hvala svim ljudima koji su se odazvali, učestvovali. Na kraju smo došli do toga da je Miljana kupila kuću u Zrenjaninu, gde i radi, tu joj je i rodbina - kaže Nikolina.

Humanitarni koncert za Miljanu u Kikindi

Miljana se skućila, ali ljudi dobrog srca odlučili su da organizuju humanitarni koncert da bi se prikupio još deo sredstava za prvu

pomoć ovoj porodici, pre svega, da bi rešila pitanje grejanja u kući.

Tijana Gojković (20) organizuje 24. jula od 22 sata humanitarni koncert u Kikindi, u klubu "Pacija".

- Dolaze tri benda. Na ulazu će biti postavljene kutije za novac, minimalni iznos za ulaz je 200 ili 300 dinara, a biće i kutija pored same muzike, za bakšiš, ako neko poruči pesmu, sav novac se uplaćuje tu, sve ide za Miljanu. Taj novac skupljamo za opremanje kuće, pre svega za grejanje jer je to nešto što mora urgentno da se sredi. Kuća ima klimu, ali potrebno je završiti plin, radijatore, da zimu dočekaju mirne. Za to je potrebno 250.000 dinara i verujem da ćemo prikupiti taj novac - kaže Tijana.