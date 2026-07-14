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Dok većina naših turista pred polazak na more danima vodi rat sa rajsferšlusom na prenatrpanom koferu, jedna snalažljiva Srpkinja pokazala je kako se putuje sa stilom, ali i sa debelim razlogom za uštedu prostora. Njena nesvakidašnja taktika za pakovanje u sekundi je postala apsolutni hit na društvenim mrežama.

Aleksandra je, naime, odlučila da u Grčku krene polupraznih torbi, a plan za letnju garderobu i kozmetiku skrojila je na osnovu proverenog lokalnog šopinga na samoj destinaciji. Ona se članovima popularne Fejsbuk grupe "Stavros u srcu" obratila sa dva krajnje praktična pitanja koja su joj rešila sve dileme oko prtljaga:

- Dobro veče. Da li još uvek kod kružnog toka postoji prodaja haljina za po 5, 6 evra? Takođe, da li u parfimeriji i dalje postoji akcija 3 za 2. Da znam šta da pakujem, a šta ne moram.

Koliko često treba ići na godišnji odmor Foto: Shutterstock

Ovaj njen post odmah je izazvao lavinu reakcija i oduševljenja među članovima grupe. Mnogi su se složili da je Aleksandra napravila fantastičan potez – umesto da iz Srbije tegli teške kofere, mnogo je lakše i slađe na licu mesta kupiti lagane letnje haljinice za sitan novac i ugrabiti kozmetičke proizvode na akciji "platiš dva, dobiješ tri".

Dok iskusni posetioci Stavrosa u komentarima uveliko potvrđuju da li su tezge kod kružnog toka i dalje na istom mestu, ostali turisti prepisuju ovaj genijalni recept za rasterećenje prtljaga i spremaju se za pametan šoping na moru.

Da li ste vi skoro bili u Stavrosu i možete li da pomognete Aleksandri? Da li čuveni kružni tok i dalje krije ove letnje modne ulove? Podelite sa nama u komentarima!