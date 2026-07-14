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Stručnjaci upozoravaju da se izbegava kontakt s vodom kada grmi

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Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) oglasio se večeras sa najnovijom najavom za vremenske neprilike koje nas očekuju tokom noći, između 14. i 15. jula.

- U toku noći u većem delu zemlje pretežno vedro, a samo na severu i zapadu umereno do potpuno oblačno sa slabom kišom tek ponegde na krajnjem severu - navodi se u najavi.

Vreme narednih dana

U sredu u većini mesta pretežno sunčano i toplo. Pre podne na severu Vojvodine, a sredinom dana i posle podne i u ostalim regionima, uz lokalni razvoj oblačnosti, pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar uglavnom slab, promenljiv. Najniža temperatura od 13 do 22 °C, a najviša od 31 do 34 °C.

U nastavku sedmice pretežno sunčano i toplo sa maksimalnim temperaturama od četvrtka do subote u intervalu od 32 do 36 °C. U četvrtak se uz dnevni razvoj oblačnosti očekuje i lokalna pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, dok će u petak padavine u većini mesta izostati.

Foto: Printskrin, Shutterstock

U subotu promena vremena — nakon veoma toplog jutra i prepodneva, posle podne i uveče osetniji pad temperature, prvo na severu i zapadu Srbije, a zatim i u ostalim krajevima, praćen kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama sa gradom i olujnim vetrom.

U nedelju na severu Srbije razvedravanje, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kišom.

Početkom naredne sedmice pretežno sunčano uz prijatnije temperature — u većini mesta od 24 do 29 °C.