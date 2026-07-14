SPREMA LI SE VREMENSKI OBRT DOK SPAVAMO? RHMZ se hitno oglasio i otkrio kakvo nas vreme tačno čeka do jutra! Evo od koga datuma sledi ROLERKOSTER!
Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) oglasio se večeras sa najnovijom najavom za vremenske neprilike koje nas očekuju tokom noći, između 14. i 15. jula.
- U toku noći u većem delu zemlje pretežno vedro, a samo na severu i zapadu umereno do potpuno oblačno sa slabom kišom tek ponegde na krajnjem severu - navodi se u najavi.
Vreme narednih dana
U sredu u većini mesta pretežno sunčano i toplo. Pre podne na severu Vojvodine, a sredinom dana i posle podne i u ostalim regionima, uz lokalni razvoj oblačnosti, pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar uglavnom slab, promenljiv. Najniža temperatura od 13 do 22 °C, a najviša od 31 do 34 °C.
U nastavku sedmice pretežno sunčano i toplo sa maksimalnim temperaturama od četvrtka do subote u intervalu od 32 do 36 °C. U četvrtak se uz dnevni razvoj oblačnosti očekuje i lokalna pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, dok će u petak padavine u većini mesta izostati.
U subotu promena vremena — nakon veoma toplog jutra i prepodneva, posle podne i uveče osetniji pad temperature, prvo na severu i zapadu Srbije, a zatim i u ostalim krajevima, praćen kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama sa gradom i olujnim vetrom.
U nedelju na severu Srbije razvedravanje, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično s kišom.
Početkom naredne sedmice pretežno sunčano uz prijatnije temperature — u većini mesta od 24 do 29 °C.
Kurir.rs