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Malo je destinacija na Mediteranu koje tako skladno spajaju bogatu istoriju, uređene peščane plaže i živopisnu atmosferu primorskog grada kao što to čini Side. Ovde se antičke kamene ulice prirodno nastavljaju na šetalište uz more, dok se među restoranima, kafićima i marinom uzdižu ostaci jednog od najbolje očuvanih rimskih gradova u Turskoj.

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Jedan od najprepoznatljivijih simbola Sidea svakako je Hram Apolona, mesto sa kojeg se svakog dana posmatraju jedni od najlepših zalazaka sunca na Mediteranu. Nedaleko od njega nalazi se i monumentalni rimski amfiteatar, koji je nekada primao oko 15.000 gledalaca, kao i antička agora, gradske zidine i brojne istorijske građevine koje Side čine jedinstvenim spojem letovališta i muzeja na otvorenom. Posebnu draž ovom gradu daje i duga promenada uz more, omiljena među gostima koji dan završavaju laganom šetnjom između peščanih plaža, restorana i stare luke. Upravo zbog toga Side je mnogo više od klasične destinacije za letovanje – to je mesto u kojem se svaki izlazak iz hotela pretvara u novo iskustvo.

Foto: Promo

Na samo oko kilometar i po od istorijskog centra, uz sopstvenu peščanu plažu, nalazi se Acanthus & Cennet Barut Collection 5★, hotel koji na najbolji način koristi sve prednosti ove izuzetne lokacije. Dovoljno blizu da do antičkog grada stignete prijatnom šetnjom uz more, a dovoljno izdvojen da gostima pruži mir, privatnost i vrhunsku uslugu.

Hotel je udaljen oko 1,5 kilometara od centra Sidea, oko osam kilometara od Manavgata i približno 62 kilometra od aerodroma u Antaliji. Zahvaljujući takvoj poziciji, predstavlja odličan izbor za goste koji žele da svakodnevno kombinuju odmor na plaži sa obilaskom istorijskih znamenitosti, šopingom ili večernjim izlascima u gradu.

Foto: Promo

Prostirući se na oko 24.000 m², Acanthus & Cennet Barut Collection raspolaže sa 260 moderno uređenih smeštajnih jedinica, među kojima se nalaze superior i deluxe sobe, porodične sobe, swim-up apartmani i penthouse apartmani. Savremena arhitektura, elegantan enterijer i pažljivo uređeni vrtovi stvaraju prijatnu atmosferu u kojoj dominiraju prirodna svetlost, prostranost i mediteransko zelenilo. Jedan od najvećih aduta hotela svakako je privatna peščana plaža duga oko 160 metara. Mirno more, fina peščana obala i uređen ambijent pružaju odlične uslove za celodnevni odmor, dok se iz hotela lako izlazi na promenadu koja vodi ka centru Sidea. Ležaljke, suncobrani i peškiri za plažu uključeni su u cenu boravka, što gostima omogućava bezbrižno uživanje uz more.

Foto: Promo

Gastronomija je još jedan od zaštitnih znakova hotela. Pored glavnog restorana Palmiye, gostima su na raspolaganju à la carte restorani sa italijanskom, internacionalnom i ribljom kuhinjom, dok Maison Plage, smešten uz bazen, tokom većeg dela dana nudi raznovrstan izbor hrane i pića u opuštenom mediteranskom ambijentu. Hotel posluje na bazi Ultra All Inclusive usluge koja obuhvata bogat izbor obroka, užine, poslastice, sladoled i lokalna alkoholna i bezalkoholna pića u skladu sa hotelskim konceptom. Kvalitet usluge i gastronomije jedan je od razloga zbog kojih su hoteli iz Barut Collection grupacije godinama među najcenjenijima u Turskoj.

Foto: Promo

Porodicama sa decom namenjeni su Mini Club, dečiji bazeni i prepoznatljivi Bary Star koncept za bebe do tri godine, dok odrasli mogu uživati u otvorenim i zatvorenim bazenima, fitness centru, sportskim aktivnostima ili spa centru sa turskim kupatilom, saunom i parnim kupatilom. Acanthus & Cennet Barut Collection 5★ predstavlja odličan izbor za putnike koji žele da odmor provedu na jednoj od najlepših lokacija u Sideu, uz kvalitetnu uslugu, elegantan ambijent i mogućnost da svakodnevno istražuju grad u kojem se više od dve hiljade godina istorije skladno prepliće sa opuštenim mediteranskim načinom života.

Foto: Promo

Kompletnu ponudu hotela i termine putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel, dok putnici koji žele online rezervaciju uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green.