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U većini mesta naše zemlje danas nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme što će se i nastaviti do kraja ove sedmice kada će maksimalne temperature dostizati i do 36 stepeni Celzijusa, saopštio je RHMZ.

Međutim, upravo zbog visokih temperatura, upaljen je meteo alarm u celoj Srbiji naredna tri dana, a onda stiže preokret. Prema najavama meteorološkog sajta Hailz Srbija već za vikend mogu se uspostaviti jake oluje preko Balkana i Panonske nizije.

- U sredu će na severu Italije, sa epicentrom u regiji Veneto, nalaziti uslovi za ekstreme vremenske pojave u obliku džinovskog grada i orkanskog vetra, dok će se sa dolaskom vikenda, mlazna struja, u za sada nepoznatom izdanju, premestiti iznad Panonske nizije i Balkanskog poluostrva - ističe Hailz Srbija.

Moguće jake oluje za vikend u Srbiji

U petak, subotu i nedelju, tipična klimatološka situacija sa jakim olujama se može uspostaviti preko Balkana i Panonske nizije, dodaju.

- Visoka termodinamička nestabilnost sa brzim zapadnim strujanjima i jakim dubokim smicanjem vetra može rezultovati organizovanim i dugoživećim konvektivnim sistemima koji bi proizvodili ekstremno vreme u ovom delu Evrope - najavljuje meteorološki sajt Hailz Srbija.

Do tada, područje sa najnestabilnijom vazdušnom masom i olujnim razvojima će se nalaziti severozapadno od Balkanskog poluostrva.

Haliz najavljuje olujno nevreme
Haliz najavljuje olujno nevreme Foto: prinntscreen/instagram/hailz srbija

Vreme danas u Srbiji

Kako najavljuje RHMZ, danas u većini mesta pretežno sunčano i toplo. Pre podne na severu, zapadu i jugozapadu, a sredinom dana i posle podne i u ostalim regionima, uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajna kiša ili plјusak sa grmlјavinom. Vetar uglavnom slab, promenlјiv. Najviša dnevna temperatura od 31 do 34 stepeni Celzijusa.

Upaljeni žuti i narandžasti mete oalarm

RHMZ je za danas i sutra upalio žuti meteo alarm u čitavoj Srbiji, dok će u petak, 17. jula na snazi biti narandžasto upozorenje i to isključivo zbog ekstremno visokih temperatura.

Danas, žuti meteo alarm na snazi je zbog dve opasne pojave zbog kojih je RHMZ upozorio, a to su:

- Rizik od udara groma, opasnost za život ljudi i životinja, problemi u radu svih uređaja koji koriste električnu energiju, rizik od iniciranja pojave vatre, problemi u telekomunikacijama. Mogući problemi u transportu električne energije zbog udara groma. Moguća je lokalna pojava intenzivnih pljuskova, bujica i jakih udara vetra sa štetama na pokretnoj i nepokretnoj imovini", navodi se u upozorenju.

nevreme udar groma
Foto: Shutterstock

- Nepovoljni vremenski uslovi za hronične bolesnike, lica pod terapijom, medicinskom kontrolom ili meteoropate, naročito ako ovi uslovi potraju nekoliko uzastopnih dana. Povoljni vremenski uslovi za pojavu šumskih i drugih požara - ističe RHMZ.

Vreme narednih dana u Srbiji

U nastavku sedmice pretežno sunčano i toplo sa maksimalnim temperaturama od četvrtka (16.07.) do subote (18.07.) u intervalu od 32 do 36 stepeni Celzijusa. U četvrtak (16.07.) se uz dnevni razvoj oblačnosti očekuje i lokalna pojava kratkotrajnih plјuskova sa grmlјavinom, dok će u petak (17.07.) padavine u većini mesta izostati.

U subotu (18.07.) promena vremena - nakon veoma toplog jutra i prepodneva, posle podne i uveče osetniji pad temperature, prvo na severu i zapadu Srbije, a zatim i u ostalim krajevima, praćen kišom, plјuskovima, grmlјavinom i lokalnim grmlјavinskim nepogodama sa gradom i olujnim vetrom.

U nedelјu (19.07.) na severu Srbije razvedravanje, a u ostalim krajevima promenlјivo oblačno, mestimično s kišom.

Početkom naredne sedmice (20 - 22.07.) pretežno sunčano uz prijatnije temperature - u većini mesta od 24 do 29 stepeni Celzijusa.

Kurir.rs/ K1

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