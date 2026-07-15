Slušaj vest

Manekenka i influenserka Nataša Kraun (29), poreklom iz Srbije, postala je poznata širom sveta po tome što tvrdi da ima "najveću zadnjicu na svetu", a za taj izgled potrošila je više od 100.000 funti, odnosno oko 150.000 dolara.

U emisiji "Hooked on the Look", Nataša Kraun je otvoreno govorila o svom višegodišnjem putu kroz estetske operacije. Visoka čak 186 centimetara, sebe opisuje kao "Amazonku", a kaže da je još kao tinejdžerka poželela da ima ogromnu zadnjicu: "Kada sam imala 17 godina, videla sam devojku sa baš velikom pozadinom i bila sam oduševljena. Tada sam znala da to želim."

Nataša Kraun Foto: Instagram/natasha_crown_official1

"Volim operacije i neću stati"

Tri godine kasnije krenula je u transformaciju "od atletske tinejdžerke do oble boginje". Do sada je imala pet brazilskih podizanja zadnjice (BBL), u kojima se masnoća sa stomaka, leđa ili butina prebacuje u zadnjicu. Ova procedura, koja košta i do 8.000 funti, veoma je bolna i nosi ozbiljne zdravstvene rizike, ali Nataša kaže da je ne brinu ni bol ni opasnosti.

Nataša Kraun Foto: Instagram/natasha_crown_official1

"Volim velike obline. Sve mora da bude veliko. Volim operacije i neću stati. Moj cilj je da mi obim zadnjice pređe 100 inča (više od 250 centimetara)", priznala je.

Pojavljivala se i na nemačkoj nacionalnoj televiziji.

Bez straha i kajanja

Pored pet BBL zahvata, Nataša je imala i ugrađene silikone u grudi, botoks i filere. Kaže da joj komentari drugih ljudi ne smetaju: "Kada izađem, ljudi bulje. Na internetu znaju da budu zlobni, ali mene to ne pogađa."

1/6 Vidi galeriju Srpkinja Nataša Kraun ima najveću zadnjicu na svetu Foto: Instagram/natasha_crown_official1

Dodaje i da njen izgled "plaši muškarce": "Moje telo ih prosto uplaši. Kada letim avionom, moram da platim dva sedišta. U restoranima udaram ljude svojom pozadinom. Nije lako, ali meni je zabavno."

Na pitanje da li se plaši posledica tolikog broja operacija, odgovara smireno: "Nemam nikakvih zdravstvenih briga. Sve radim s ljubavlju i osećam se moćno."

Uprkos kritikama, Nataša Kraun ostaje dosledna svom idealu lepote: "Za mene, što veće to bolje."

Kurir/ Espreso / Blic žena