Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je da spremno i organizovano dočekuje pojačan intenzitet saobraćaja koji se očekuje narednih dana na srpskim auto-putevima.

Kako navode iz ovog preduzeća, sve naplatne stanice rade punim kapacitetom, a kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica u funkciji su 24 časa dnevno, bez pauze.

Vozačima se preporučuje korišćenje elektronske naplate putarine (ENP), koja omogućava brži prolazak kroz naplatne stanice bez zaustavljanja.

Iz "Puteva Srbije" podsećaju da korisnici TAG uređaje mogu registrovati na platformi Toll4All, čime ostvaruju popust na iznos putarine i mogućnost prolaska kroz naplatne stanice u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Severnoj Makedoniji i Republici Srpskoj.

Vozačima se savetuje da pre polaska na put unapred planiraju rutu i informišu se o stanju na putevima, planiranim radovima, izmenama režima saobraćaja, cenama putarine i eventualnim zadržavanjima.

Aktuelne informacije dostupne su putem internet prezentacije, mobilne aplikacije i društvenih mreža "Puteva Srbije", a tokom putovanja vozači mogu pratiti i portale postavljene na auto-putevima.

Iz ovog javnog preduzeća apeluju na sve učesnike u saobraćaju da tokom letnje sezone budu posebno oprezni, da na put kreću odmorni, prave pauze na svaka dva sata, prilagode brzinu uslovima na putu, drže bezbedno odstojanje i poštuju saobraćajnu signalizaciju.

"Putevi Srbije" svim učesnicima u saobraćaju poželeli su srećan i bezbedan put.