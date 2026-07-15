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Drama koja je uznemirila brojne srpske turiste odigrala se u Grčkoj, nakon što je u Fejsbuk grupi "Grčka info" objavljen hitan apel za pomoć zbog mladića iz Srbije kojem je, prema navodima iz objave, pozlilo u Pefkohoriju, uz sumnju na moždani udar.

U objavi je pisalo:

- Do Pefkohori, najbliža zdravstvena ustanova kod hotela Tasos Despina, hitno, dečko - moždani udar - pisalo je u hitnoj objavi koja je izazvala lavinu reakcija.

Članovi grupe reagovali su gotovo istog trenutka. U komentarima su navodili najbliže domove zdravlja i bolnice, davali kontakte grčkih lekara, kao i uputstva kako što brže stići do odgovarajuće zdravstvene ustanove.

Nedugo potom usledilo je novo obaveštenje koje je mnogima donelo olakšanje.

- Hvala svima na informacijama i podršci. Dečko je zbrinut u bolnicu u Solunu. Čekamo izveštaj doktora - napisala je žena koja je prethodno zatražila pomoć.

Objava drama u Grčkoj hospitalizovan mladić
Foto: Facebook prinscreen Grčka info

Iako za sada nema zvaničnih informacija o zdravstvenom stanju mladića, brojni korisnici istakli su da je upravo brza reakcija ljudi iz grupe bila od velike pomoći u vanrednoj situaciji.

Saveti za turiste u Grčkoj

  • Sačuvajte broj evropske hitne službe 112, koji funkcioniše i u Grčkoj.
  • Zapišite adresu smeštaja i naziv najbliže zdravstvene ustanove čim stignete na destinaciju.
  • Uvek sa sobom nosite pasoš, zdravstvenu knjižicu ili polisu putnog osiguranja.
  • Ako putujete sa hroničnim bolesnikom, obavezno ponesite redovnu terapiju i spisak lekova koje koristi.
  • U hitnim situacijama ne oslanjajte se isključivo na društvene mreže - odmah kontaktirajte lokalnu hitnu službu, a pomoć zajednice može biti dodatna podrška.
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