Horor na letovanju u Grčkoj! Mladiću ozbiljno pozlilo u Pefkohoriju, hitno prebačen u bolnicu - Srbi se odmah oglasili
Drama koja je uznemirila brojne srpske turiste odigrala se u Grčkoj, nakon što je u Fejsbuk grupi "Grčka info" objavljen hitan apel za pomoć zbog mladića iz Srbije kojem je, prema navodima iz objave, pozlilo u Pefkohoriju, uz sumnju na moždani udar.
U objavi je pisalo:
- Do Pefkohori, najbliža zdravstvena ustanova kod hotela Tasos Despina, hitno, dečko - moždani udar - pisalo je u hitnoj objavi koja je izazvala lavinu reakcija.
Članovi grupe reagovali su gotovo istog trenutka. U komentarima su navodili najbliže domove zdravlja i bolnice, davali kontakte grčkih lekara, kao i uputstva kako što brže stići do odgovarajuće zdravstvene ustanove.
Nedugo potom usledilo je novo obaveštenje koje je mnogima donelo olakšanje.
- Hvala svima na informacijama i podršci. Dečko je zbrinut u bolnicu u Solunu. Čekamo izveštaj doktora - napisala je žena koja je prethodno zatražila pomoć.
Iako za sada nema zvaničnih informacija o zdravstvenom stanju mladića, brojni korisnici istakli su da je upravo brza reakcija ljudi iz grupe bila od velike pomoći u vanrednoj situaciji.
Saveti za turiste u Grčkoj
- Sačuvajte broj evropske hitne službe 112, koji funkcioniše i u Grčkoj.
- Zapišite adresu smeštaja i naziv najbliže zdravstvene ustanove čim stignete na destinaciju.
- Uvek sa sobom nosite pasoš, zdravstvenu knjižicu ili polisu putnog osiguranja.
- Ako putujete sa hroničnim bolesnikom, obavezno ponesite redovnu terapiju i spisak lekova koje koristi.
- U hitnim situacijama ne oslanjajte se isključivo na društvene mreže - odmah kontaktirajte lokalnu hitnu službu, a pomoć zajednice može biti dodatna podrška.