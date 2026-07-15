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Drama koja je uznemirila brojne srpske turiste odigrala se u Grčkoj, nakon što je u Fejsbuk grupi "Grčka info" objavljen hitan apel za pomoć zbog mladića iz Srbije kojem je, prema navodima iz objave, pozlilo u Pefkohoriju, uz sumnju na moždani udar.

U objavi je pisalo:

- Do Pefkohori, najbliža zdravstvena ustanova kod hotela Tasos Despina, hitno, dečko - moždani udar - pisalo je u hitnoj objavi koja je izazvala lavinu reakcija.

Članovi grupe reagovali su gotovo istog trenutka. U komentarima su navodili najbliže domove zdravlja i bolnice, davali kontakte grčkih lekara, kao i uputstva kako što brže stići do odgovarajuće zdravstvene ustanove.

Nedugo potom usledilo je novo obaveštenje koje je mnogima donelo olakšanje.

- Hvala svima na informacijama i podršci. Dečko je zbrinut u bolnicu u Solunu. Čekamo izveštaj doktora - napisala je žena koja je prethodno zatražila pomoć.

Foto: Facebook prinscreen Grčka info

Iako za sada nema zvaničnih informacija o zdravstvenom stanju mladića, brojni korisnici istakli su da je upravo brza reakcija ljudi iz grupe bila od velike pomoći u vanrednoj situaciji.