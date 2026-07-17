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U Srbiji u petak ujutro na zapadu i jugozapadu Srbije mestimično magla ili niska oblačnost. U toku dana pretežno sunčano i toplo.

Posle podne je, uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, promenljivog pravca. Najniža temperatura od 17 do 22 stepena, a najviša od 33 do 36 stepeni Celzijusovih, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

- U toku noći u Vojvodini i Mačvi prolazno naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pojačan vetar.

Vreme za vikend

- U subotu ujutro (18.07.) će se prolazno naoblačenje iz Vojvodine, uz slabljenje, premeštati preko centralnih predela dalje na jugoistok. U toku dana u većini mesta pretežno sunčano. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuska u brdsko-planinskim predelima.

Uveče i tokom noći sa zapada novo jače naoblačenje sa pljuskovima i grmljavinom koje će se preko centralnih predela premeštati dalje na istok - najavio je RHMZ i dodao:

Naredne nedelje zahlađenje

- Do kraja druge i u trećoj dekadi jula promenljivo oblačno i nestabilno vreme uz smenu sunčanih perioda i prolaznih pljuskova sa grmljavinom.Za dane vikenda maksimalna temperatura od 30 do 36 stepeni, a zatim u padu, pa će od utorka (21.07.) naredne sedmice u većini mesta biti od 25 do 29 stepeni.

Prognoza Marka Čubrila

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, od nedelje najavljuje seriju prolaznih naoblačenja sa lokalnim pljuskovima uz pojačan severozapadni vetar.

- Od srede bi noći postale vrlo sveže, a dnevni maksimumi bi iznosili od 16 do 24 stepena Celzijusa, što je ispod proseka. Na Jadranu ređa pojava pljuskova, ali uz buru. Smirivanje vremena i otopljenje se očekuje oko 26. jula, ali već krajem meseca se trenutno ponovo simulira nestabilno i malo svežije vreme.