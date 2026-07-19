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"Nisam verovala da je more puno trave, a sada verujem", napisala je turistkinja koja je letovala u Bugarskoj, dok su se u komentarima javili brojni putnici sa potpuno drugačijim iskustvima.

U Fejsbuk grupi "Bugarska letovanje" pojavila se objava turistkinje koja je podelila dva snimka sa letovanja i izrazila veliko razočaranje uslovima na jednoj od najpopularnijih bugarskih destinacija.

Kako je navela, prvi snimak nastao je na Sunčevom bregu, dok je drugi zabeležen u obližnjem Svetom Vlasu.

Mnogo je prevaranata

- Prvi snimak je iz Sunčevog brega. Napravljen je popodne. Drugi snimak je Sveti Vlas, isto napravljen popodne. Sve pohvale za Sveti Vlas, kod njih nema trave. Obalom sam došla do tamo. Godinama čitam o travi u moru u Sunčevom bregu i hladnoj vodi. Nisam verovala. Sad verujem. Potpuno razočarenje u Sunčev breg. Noći su hladne, ispod 20 stepeni je. Ko dolazi neka ponese duge rukave. Poslednjih nedelju dana je i kiša bila često. Parking je 15 evra za 24 sata, ima i hotela gde se ne plaća. Severni deo je mirniji, to je jedino prednost. Može da se spava. Pre 12 godina sam bila u južnom delu, tamo je muzika bila cele noći, sada ne znam kako je. Cene su previsoke, svuda pazite kada vam vraćaju kusur, mnogo je prevaranata - napisala je ona.

1/4 Vidi galeriju Alge na moru u Bugarskoj Foto: Printscreen/ Bugarska letovanje

Njena objava izazvala je brojne reakcije, a mišljenja turista bila su podeljena. Dok su jedni tvrdili da su imali potpuno drugačije iskustvo i da su se odlično proveli, drugi su istakli da je pojava algi u moru sasvim normalna u određenom delu leta.

- Mi smo bili prošle godine i ništa od ovoga nismo videli. Bilo je fenomenalno. "Cvetanje trave" i meduze postoje i u Grčkoj, i u Crnoj Gori, i u Albaniji. Pitanje je samo u kom periodu leta dođete. Biće da ste uboli loš termin - napisao je jedan član grupe.

Sličnog mišljenja bio je i drugi turista.

- Uveče uopšte nije hladno, prijatno je. Trave uvek ima u neko doba godine kada je cvetanje mora. U odnosu na Grčku i Crnu Goru, Bugarska je i dalje mnogo povoljnija, a na prevaranta nijednog nismo naišli - glasio je još jedan komentar.

Zašto se u moru pojavljuju alge i trava?