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Vest o muškarcu koji je preminuo u Beogradu nakon što ga je izubadao roj osa uznemirila je mnoge građane i otvorila brojna pitanja - gde ose i stršljeni najčešće prave gnezda, kako mogu da se primete na vreme i šta treba uraditi ako ih uočite u blizini kuće ili vikendice.

Leto je period kada su kolonije osa i stršljena najbrojnije. Kako njihove zajednice rastu, insekti postaju aktivniji u potrazi za hranom, pa se sve češće mogu videti u dvorištima, na terasama, oko voća, slatkih napitaka i kanti za otpatke. Upravo zato stručnjaci savetuju da se u ovom periodu obrati dodatna pažnja na mesta na kojima najčešće prave gnezda.

Stručnjaci upozoravaju da ovi insekti uglavnom biraju zaklonjena, suva i mirna mesta, zbog čega njihova gnezda često ostanu neprimećena sve dok im se čovek ne približi.

1. Ispod strehe i krova

Jedno od omiljenih mesta za papirna gnezda jesu strehe, nadstrešnice i delovi krova zaštićeni od kiše i vetra. Ako ih dugo niste pregledali, vredi baciti pogled, naročito tokom leta.

2. Tavani i potkrovlja

Prostori koji se retko koriste idealni su za ose i stršljene. Ako prilikom ulaska čujete pojačano zujanje ili primetite insekte koji ulaze kroz isti otvor, moguće je da se unutra nalazi gnezdo.

Foto: Screenshot RTS

3. Garaže, šupe i pomoćni objekti

Grede, uglovi plafona i mesta iza odloženih stvari često predstavljaju pogodno sklonište. Posebno obratite pažnju ako objekat dugo nije otvaran.

4. Šupljine u drveću

Stršljeni veoma često koriste prirodne šupljine u starim stablima, gde su zaštićeni od vremenskih uslova i predatora.

5. Žbunje i gusta živa ograda

Pojedine vrste osa prave gnezda nisko u žbunju ili među gustim granama. Zbog toga treba biti oprezan prilikom košenja trave ili orezivanja rastinja.

6. Pod zemljom

Malo ljudi zna da pojedine vrste osa koriste napuštene rupe koje su iskopali glodari ili druge životinje. Takva gnezda posebno su opasna jer se gotovo ne vide dok ih neko slučajno ne uznemiri.

7. Kutije za roletne, zidne šupljine i otvori na fasadi

Ako primetite da ose ili stršljeni neprestano ulaze i izlaze kroz isti mali otvor na fasadi ili oko prozora, moguće je da se gnezdo nalazi unutar zida ili kutije za roletne.

8. Baštenski nameštaj, dečje kućice i predmeti koji dugo stoje napolju

Stolovi, klupe, ukrasni elementi, dečje kućice i drugi predmeti koji se retko pomeraju mogu postati mesto za manje kolonije.

Kako prepoznati da se u blizini nalazi gnezdo?

Foto: Facebook/Vladica Stanković

Gnezdo često nije prvi znak upozorenja. Ako primetite da više osa ili stršljena uporno uleće i izleće kroz isti otvor na fasadi, ispod strehe ili iz žbunja, velika je verovatnoća da se u blizini nalazi kolonija. Stručnjaci savetuju da tada ne pokušavate da priđete bliže kako biste proverili odakle insekti izlaze.

Jedna kolonija osa ili stršljena može tokom leta da broji od nekoliko stotina do više hiljada jedinki, zbog čega stručnjaci savetuju da se gnezdu nikada ne prilazi bez zaštite.

Jedna greška može biti posebno opasna

Stručnjaci upozoravaju da gnezda ne treba udarati motkom, polivati benzinom ili pokušavati da se spale.

Takvi pokušaji mogu izazvati istovremeni napad velikog broja osa ili stršljena. Ako se gnezdo nalazi u blizini ulaza u kuću, dečjeg igrališta ili mesta gde borave ljudi, najsigurnije je da njegovo uklanjanje prepustite stručnim službama.

Poseban oprez za alergične osobe

Kod većine ljudi ubod ose ili stršljena izaziva bol, crvenilo i otok koji prolaze za nekoliko dana. Međutim, kod osoba koje imaju jaku alergijsku reakciju mogu se javiti otežano disanje, oticanje jezika ili grla, vrtoglavica, nagli pad krvnog pritiska i gubitak svesti. U takvim slučajevima neophodno je odmah pozvati Hitnu pomoć.