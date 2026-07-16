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Narednih dana biće veoma toplo, sa temperaturama do 36 stepeni. U subotu sledi naoblačenje sa pljuskovima i grmljavinom, a krajem jula i početkom avgusta ulazimo u novi toplotni talas.

U petak, 17. jula na snazi će biti narandžasto upozorenje i to isključivo zbog ekstremno visokih temperatura. Prema prognozi Republičkog hidrometeorloškog zavoda Srbije u nastavku sedmice biće pretežno sunčano i toplo sa maksimalnim temperaturama od četvrtka do subote u intervalu od 32 do 36 stepeni.

Pad temperature

- U četvrtak se uz dnevni razvoj oblačnosti očekuje i lokalna pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, dok će u petak padavine u većini mesta izostati. U subotu se očekuje promena vremena - nakon veoma toplog jutra i prepodneva, posle podne i uveče osetniji pad temperature, prvo na severu i zapadu Srbije, a zatim i u ostalim krajevima, praćen kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama sa gradom i olujnim vetrom - saopštio je RHMZ.

Biometeorološka prognoza Biometeorološke prilike mogu doprineti pojačanju tegoba kod srčanih bolesnika i reumatičara. Kod osetljivih osoba moguća je pospanost, glavobolja i razdražljivost. Preporučuje se boravak u hladovini i smanjena fizička aktivnost u najtoplijem delu dana.

U nedelju na severu Srbije sledi razvedravanje, dok će u ostalim krajevima biti promenljivo oblačno, mestimično s kišom.

Foto: Petar Aleksić

- Početkom naredne sedmice pretežno sunčano uz prijatnije temperature, u većini mesta od 24 do 29 stepeni - navodi RHMZ.

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, kaže za Kurir da će početkom sledeće sedmice doći do jačeg zahlađenja, a temperature će se kretati između 24 i 29 stepeni.

Ivan Ristić Foto: Kurir Televizija

Pljuskovi i nepogode

- U subotu tokom dana toplo, u centralnim i južnim delovima Srbije temperatura će ići preko 35, a na severu zemlje će osvežiti i u popodnevnim i večernjim satima uslediće pljuskovi, vetar, kiša, a ponegde su moguće i nepogode. Sigurno će biti upaljen narandžasti, a možda čak i crveni meteoalrm. Neće biti superćelijske oluje, da bi došlo do veće oluje potrebno je da temperatura Jadranskog mora bude iznad 27 stepeni, što sada nije slučaj, ali moguće su lokalno jače nepogode - ističe Ristić.

Foto: Printscreen Facebook/ Ivan Ristić

- Otopljenje i porast temperature očekuju se 26. jula i tada ulazimo u novi toplotni talas sa temperaturama iznad 35 stepeni, krajem jula i početkom avgusta biće tropski toplo. Za sada deluje da će u avgusti biti manje padavine i da će biti toplije nego u julu.