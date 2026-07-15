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Državljanka Srbije povređena je na letovanju u Grčkoj. Kako je objavljeno u Viber grupi "Grčka info", 24-godišnja devojka zadobila je povredu desne noge nakon sudara sa naduvanim vodenim rekvizitom u letovalištu Kalitea na Kasandri, zbog čega je prevezena u bolnicu, dok je vlasnik firme koja iznajmljuje vodene rekvizite uhapšen.

Kako navode administratori Viber grupe "Grčka info", devojka se nalazila na dušeku za vodu kada je došlo do sudara sa naduvanim vodenim rekvizitom.

- U Kalitei je povređena 24-godišnja državljanka Srbije, koja se na dušeku za vodu sudarila sa naduvanim vodenim rekvizitom i zadobila povredu desne noge. Prevezena je u bolnicu, a uhapšen je 59-godišnji Grk, vlasnik firme za iznajmljivanje vodenih rekvizita, zbog dovođenja u opasnost i nanošenja telesnih povreda iz nehata - navodi se u objavi grupe "Grčka info".

Ovaj incident dogodio se istog dana kada je na Kasandri povređen još jedan državljanin Srbije, pa su u razmaku od svega nekoliko sati zabeležene dve nezgode na moru u kojima su učestvovali naši turisti.

Foto: Natalija Atanacković

Kako je Kurir već pisao, u Polihronu je povređen 40-godišnji državljanin Srbije koji se nalazio u moru kada ga je udarila SUP daska tipa Hyperfly kojom je upravljao maloletni državljanin Srbije.

- Povređeni muškarac prevezen je u bolnicu, a u okviru istrage uhapšen je njegov 50-godišnji otac zbog sumnje da nije obezbedio odgovarajući nadzor nad maloletnikom.

Kako navode u Viber grupi "Grčka info", nakon oba incidenta reagovala je Lučka kapetanija, koja je sprovela istragu i uhapsila dve osobe, oca maloletnog upravljača SUP daske, kao i vlasnika firme za iznajmljivanje vodenih rekvizita u Kalitei.

Foto: Shutterstock