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Urnebesna scena iz Grčke nasmejala je mnoge, a Srbi masovno dele sliku iz jednog lokala zbog besplatnog pića koje se nudi našim ljudima!

Dok žene obilaze prodavnice, muškarcima se nudi spas na račun kuće, a poruka sa reklamne table je toliko originalna da je odmah postala neviđeni hit na TikToku.

Poznato je da Grci odlično razumeju naš mentalitet. Vlasnik jednog lokala je ispred ulaza postavio tablu sa urnebesnom porukom, a meta su, naravno, "napaćeni" muževi koji su na more krenuli sa ženama i taštama.

Besplatno piće

- Za Srbe! Stres od žena, tašti i šopinga - jedna rakija džabe - stoji na tabli ispred lokala.

Fotografija je objavljena na Tiktok nalogu "Grčka info" uz opis "Živi bili, braćo Grci".

"Grci su braća"

- Lepo kažem da su Grci braća i gospoda - navodi se u jednom od komentara.

Lokal se nalazi u Paraliji.

Ova fotografija se masovno delila na društvenim mrežama i pre dve godine, što ukazuje na to da domaćin ovog lokala ne odustaje od svoje ideje da Srbima koji letuju sa ženama i taštama na šaljiv način "pomogne".

Ovakvi prizori nekim turistima mogu da poprave raspoloženje ili barem izmame osmeh.