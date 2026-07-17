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"Pametni" semafori postaju sve zastupljeniji na ulicama, ali mnogi vozači ne znaju kako funkcionišu. Jedna greška prilikom zaustavljanja ispred raskrsnice može da produži čekanje na zeleno svetlo za čitav jedan ciklus.

Mnogi vozači se često žale na pametne semafore i kažu da ne reaguju, da ne vide vozilo ili da ne daju zeleno svetlo. Često je razlog jednostavan - vozilo nije dovoljno blizu pešačkog prelaza da aktivira indukcionu petlju.

Senzor detektuje vozila

- Na većini prelaza postoji senzor koji detektuje vozila. Da bi semafor pravilno reagovao, treba da se vozilo približi prelazu i da nagazi na tu petlju. Ako se vožnja vrši preveliko rastojanje od prelaza, senzor ne registruje vozilo i semafor ne daje zeleno svetlo - objasnio je glavni i odgovorni urednik portala Autoinfo.rs Željko Regoda na Tiktoku.

Željko Regoda Foto: TikTok

Jedna od najčešćih grešaka je da vozači misle da moraju da stanu na belu liniju ispred pešačkog prelaza.

- U stvari, ta linija označava mesto gde treba da se zaustave ako je semafor crven. Međutim, za aktiviranje semafora treba da se vozilo približi prelazu i da se pređe indukcioni senzor. Zato je važno da se vozilo približi prelazu i da se nagazi na petlju ispred pešačkog prelaza. Tada semafor može da registruje vozilo i da pravilno reaguje - naveo je Regoda i dodao:

- Sledeći put kada vozite ispred pešačkog prelaza, pokušajte da se približite malo više i da nagazite na senzor. Tako ćete pomoći semaforu da pravilno reaguje i da omogući normalnu vožnju.