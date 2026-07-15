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Muškarac N. M. (39) iz Vinče preminuo je u utorak uveče nakon napada roja osa! Više uboda su mu nanele u predelu glave i vrata, pa je dovezen u Dom zdravlja, ali lekari nisu uspeli da ga spasu.

Telo je poslato na Institut sudske medicine radi sudsko-medicinske obdukcije. Uzrok smrti u ovom slučaju biće poznat tek nakon obdukcije, pa zasad nije poznato da li je alergijska reakcija dovela do fatalnog ishoda ili ubod u arteriju na vratu. Kako nezvanično saznajemo, N. M. je hteo da pomogne komšinici koja se tek porodila da joj premesti baštenski sto. Ali tu su se nalazile ose...

Kako se zaštititi od uboda ose - nošenje svetle, neupadljive odeće

- izbegavanje jakih mirisa

- hranu i piće treba držati pokrivenim, posebno slatke napitke i voće

- ne konzumirajte piće iz limenki ili flaša na otvorenom jer osa može da uđe unutra

- ako osa sleti na vas, važno je ne mahati rukama niti pokušavati da je udarite

- pokušajte mirno da se odmaknete

Ovo je drugi slučaj smrti na teritoriji Beograda u ovom mesecu, nakon što je muškarac M. S. (71) preminuo je 2. jula u Ripnju, ali još nije utvrđeno da ga je napao roj osa ili pčela na porodičnom imanju.

Agresivno širenje krvnih sudova

Iako kod većine ubod žaoke izaziva samo bol i otok, kod nekih osoba može dovesti do teške alergijske reakcije koja se razvija za svega nekoliko minuta i zahteva hitnu medicinsku pomoć. Važno je znati kako reagovati, posebno ako dođe do problema.

Stršljenovi prete Ubod stršljena takođe može biti koban, što se pokazalo u više nesrećnih slučajeva. Uglavnom izaziva otekline, crvenilo i osećaj svraba na oštećenom delu kože, ali ako je osoba posebno osetljiva na njegov otrov, može doći do intenzivog otoka. Kako biste sprečili širenje otrova u telu, ubodeni deo tela treba da držite povišeno u odnosu na trup. Važno je izvaditi žalac ukoliko je ostao. Posebno su opasni ubodi na predelu grla i vrata jer oteklina može uzrokovati otežano disanje ili čak gušenje, zbog čega je ujedenu osobu potrebno odmah odvesti u hitnu.

- Mnogo toga zavisi od mesta uboda, da li je to glava, vrat, usna, jezik i da li je to jedan ili više uboda. Pre svega, ključno je to da osoba ima sklonost ka alergijskoj reakciji, uzrok smrtnog ishoda je alergijski šok, odnosno anafilaktički šok, kada organizam preburno reaguje na alergen dajući takvu reakciju da oslobađa veliku količinu histamina. To je hemijska materija koja se oslobađa u alergijskim reakcijama od strane imunološkog sistema i koji vrši naglo agresivno širenje krvnih sudova u organizmu generalno, zato se i zove šok - objašnjava za Kurir specijalista opšte medicine dr Radmila Šehić:

Dr Radmila Šehić Foto: Printscreen Prva TV

Anafilaktički šok

- Nema vremena da posmatrač puno tretira ujedenu osobu, u smislu da je ispituje, okreće, proverava, hladi, da mu se daju neki antialergeni, zato što se anafilaktički šok razvija unutar nekoliko sekundi do minut. Nastaju jako gušenje, otok jezika, zatvaraju se disajni putevi, nizak pritisak, nemerljiv puls, zastoj u funkcionisanju organizma kompletno.

Ne paliti gnezda Ne palite gnezda ni osa, ni stršljenova, niti divljih pčela da ne biste zapalili kuću ili štalu, kao što je bilo slučajeva. Kada pronađete gde su se ugnezdili ovi insekti, potrebno je pozvati profesionalne službe za dezinsekciju, koje vrše bezbedno uklanjanje i uništavanje legla specijalnim preparatima bez opasnosti po objekte i ljude.

Jedina pomoć je samopomoć, kaže doktorka.

- Sve osobe koje znaju da imaju alergijske reakcije ili sklonost ka alergijskim reakcijama (na hranu, grinje, bilo šta) moraju bukvalno da imaju pri ruci tzv. epi-pen, to je jedini lek koji može da spase život osobi. Daje se u butinu odmah. To je zapravo adrenalin. Osoba treba da legne i podigne noge dok je još pri svesti, adrenalin će brzo delovati. Osobe koje su u blizini u obavezi su da pozovu najbližu zdravstvenu ustanovu.

Znakovi upozorenja

- naglo oticanje jezika, usana ili grla

- poteškoće s disanjem ili gutanjem

- osip po celom telu

- vrtoglavica

- ubrzan rad srca

- gubitak svesti

Dr Šehić napominje da su sve osobe koje imaju sklonost ka alergijama kandidati da i na ubod insekta odreaguju burno.