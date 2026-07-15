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Užasna tragedija koja se dogodila u utorak uveče u Vinči duboko je potresla javnost. Muškarac N. M. (39) preminuo je nakon što ga je napao i divljački izujedao roj osa, a kako je Kurir pisao, insekti su mu naneli brojne ubode u predelu glave i vrata. Kada mu je naglo pozlilo, nesrećni muškarac je hitno prevezen u Dom zdravlja u Kaluđerici gde su lekari dali sve od sebe i pokušali da mu spasu život, ali je on, nažalost, ubrzo preminuo.

Ovaj tragični događaj ponovo je otvorio pitanje koliko ubodi ovih insekata mogu biti smrtonosni i kako treba reagovati u sekundama koje često znače život. Tim povodom oglasio se Vladica Stanković, poznati stručnjak za uklanjanje opasnih insekata, koji je detaljno objasnio ponašanje ovih stvorenja i opasnosti koje nose njihova gnezda.

- Postoje dve vrste osa, one koje prave manje, loptaste košnice i one koje prave duguljaste veće košnice. Te koje prave duguljaste veće košnice kao kod stršljena, imaju više legla, više jedinki i agresivnije su. Te kolonije se mogu naći na mnogo mesta — svuda gde je sunčano i nepristupačno, na primer na grobljima oko grobova, na tavanima kuća, u zemlji, na drvetu - upozorava Stanković.

Vladica Stanković Foto: Shutterstock, Printscreen

On ističe da ose poseduju mehanizam koji alarmira čitavu koloniju kada se osete ugroženo, što objašnjava zašto žrtve često završe sa desetinama uboda.

- Kada vas ubode jedna osa ona ispušta feromone koji privlače druge ose i one ubadaju na isto mesto. Uzrok smrti kod ujeda osa je anafilaktički šok. Može da ubije jedan ubod, a može da se desi i deset uboda i da ostanete živi i da vam ne bude ništa. To zavisi od toga da li ste alergični. Otrov ulazi u krvotok i sužava zidove arterija, izaziva pritisak na organizam i kiseonik pada ispod 15 procenata, tada dolazi do gušenja - objašnjava.

Kako bismo bolje razumeli šta se zapravo dešava u telu tokom anafilaktičkog šoka, važno je naglasiti da je reč o ekstremnoj i sistemskoj alergijskoj reakciji. Kada otrov ose (koji sadrži proteine, peptide i histamine) dospe u krvotok osobe koja je alergična, njen imuni sistem reaguje preburno. Umesto da se bori lokalno na mestu uboda, telo oslobađa ogromnu količinu histamina i drugih hemijskih jedinjenja u čitav organizam.

Ova hemijska "oluja" izaziva naglo širenje (dilataciju) krvnih sudova, što dovodi do katastrofalnog pada krvnog pritiska. Istovremeno, dolazi do grčenja glatkih mišića u disajnim putevima (bronhospazma) i oticanja tkiva, naročito u predelu grla i jezika (laringealni edem). Zbog toga vazduh ne može da dopre do pluća, nivo kiseonika u krvi dramatično opada, a vitalni organi ostaju bez hrane, što za samo nekoliko minuta može dovesti do gušenja i zastoja rada srca. Ukoliko se ujed dogodi direktno u glavu, vrat ili veliki krvni sud, otrov se širi još brže, a otok disajnih puteva nastupa gotovo trenutno.

Foto: Shutterstock

Vladica Stanković apeluje na građane da uvek imaju pripremljen plan u slučaju ujedanja, jer prva pomoć može kupiti dragoceno vreme.

- U slučaju da dođe do uboda, treba da se što pre sažvaće lek za alergiju da se da šansa telu da se otrov uspori dovoljno dok ne stignete do prve zdravstvene ustanove. Tamo lekari preuzimaju i oni će vam pomoći. Naravno velika je razlika da li vas je ubo insekt u neku veliku arteriju ili mišić. U svakom slučaju ništa se neće desiti ukoliko niste alergični, možda ćete se osećati loše i boleće vas, ali nećete umreti - zaključuje Stanković.

Tragedija u Vinči

Podsetimo, N.M. (39), suprug i otac troje dece, izgubio je život na najbizarniji i najtragičniji način – nakon napada roja osa.

- On je bio čovek zlatnog srca, uvek tu da pomogne. Kod njega smo svi mi iz ulice vozili kola na servis. Sinoć je samo hteo da pomogne komšinici koja se tek porodila. Hteo je da joj premesti sto - rekla je komšinica za muškarca.

Prema njenim rečima, niko nije ni slutio da se unutar stola sakrio čitav roj osa.

Dok ga je pomerao, ose su krenule na njega. Ujele su ga više puta, pravo po glavi i vratu. U trenutku mu je pozlilo. Odvezli su ga u Dom zdravlja, nadali smo se da će ga spasiti, a onda je stigla ta strašna vest.

- Njegovo najmlađe dete treba ove godine da krene u prvi razred - dodaje komšinica.

Iza N.M. ostalo je troje dece i supruga, a za celo naselje ovo ostaje rana koja neće tako lako zarasti.

Foto: Shtterstock

Stručnjaci upozoravaju da ovi insekti uglavnom biraju zaklonjena, suva i mirna mesta, zbog čega njihova gnezda često ostanu neprimećena sve dok im se čovek ne približi.

1. Ispod strehe i krova

Jedno od omiljenih mesta za papirna gnezda jesu strehe, nadstrešnice i delovi krova zaštićeni od kiše i vetra. Ako ih dugo niste pregledali, vredi baciti pogled, naročito tokom leta.

2. Tavani i potkrovlja

Prostori koji se retko koriste idealni su za ose i stršljene. Ako prilikom ulaska čujete pojačano zujanje ili primetite insekte koji ulaze kroz isti otvor, moguće je da se unutra nalazi gnezdo.

3. Garaže, šupe i pomoćni objekti

Grede, uglovi plafona i mesta iza odloženih stvari često predstavljaju pogodno sklonište. Posebno obratite pažnju ako objekat dugo nije otvaran.

4. Šupljine u drveću

Stršljeni veoma često koriste prirodne šupljine u starim stablima, gde su zaštićeni od vremenskih uslova i predatora.

5. Žbunje i gusta živa ograda

Pojedine vrste osa prave gnezda nisko u žbunju ili među gustim granama. Zbog toga treba biti oprezan prilikom košenja trave ili orezivanja rastinja.

6. Pod zemljom

Malo ljudi zna da pojedine vrste osa koriste napuštene rupe koje su iskopali glodari ili druge životinje. Takva gnezda posebno su opasna jer se gotovo ne vide dok ih neko slučajno ne uznemiri.

7. Kutije za roletne, zidne šupljine i otvori na fasadi

Ako primetite da ose ili stršljeni neprestano ulaze i izlaze kroz isti mali otvor na fasadi ili oko prozora, moguće je da se gnezdo nalazi unutar zida ili kutije za roletne.

8. Baštenski nameštaj, dečje kućice i predmeti koji dugo stoje napolju

Stolovi, klupe, ukrasni elementi, dečje kućice i drugi predmeti koji se retko pomeraju mogu postati mesto za manje kolonije.

Foto: Facebook/Vladica Stanković

Kako prepoznati da se u blizini nalazi gnezdo?

Gnezdo često nije prvi znak upozorenja. Ako primetite da više osa ili stršljena uporno uleće i izleće kroz isti otvor na fasadi, ispod strehe ili iz žbunja, velika je verovatnoća da se u blizini nalazi kolonija. Stručnjaci savetuju da tada ne pokušavate da priđete bliže kako biste proverili odakle insekti izlaze.

Jedna kolonija osa ili stršljena može tokom leta da broji od nekoliko stotina do više hiljada jedinki, zbog čega stručnjaci savetuju da se gnezdu nikada ne prilazi bez zaštite.