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Polako nam se ponovo vraćaju vrućine, pa mnogi traže različite načine da rashlade svoje domove. Međutim, možda ne znate da jednostavna promena jedne postavke na bojleru može napraviti veliku razliku, a u nekim slučajevima može vam pomoći i da uštedite novac.

Ako vam je u kući ili stanu previše toplo, postoje male izmene koje možete napraviti kako biste rešili taj problem, a neke od njih mogu imati značajan efekat.

Ranije su objavljeni saveti kako se ljudi mogu rashladiti tokom vrelih noći. Ako ste tokom leta isključili grejanje, verovatno očekujete da će vam računi za gas biti manji. Međutim, kod miliona ljudi to nije slučaj.

Prema rečima Patrika Garnera, ovlašćenog stručnjaka za gasne instalacije iz kompanije Heatable, razlog se krije u jednoj postavci na bojleru. On je izdvojio nekoliko važnih stvari koje bi korisnici trebalo da znaju.

Ako imate gasni kombinovani bojler, moguće je da i dalje zagrevate svoj dom čak i kada je grejanje isključeno. Razlog su postavke za toplu vodu.

Svako tuširanje, korišćenje slavine sa toplom vodom ili pranje sudova pokreće rad bojlera. Iako svaki ciklus traje relativno kratko, bojler pri svakom uključivanju oslobađa malu količinu toplote iz kućišta, cevi i dimnjaka. To ne samo da povećava temperaturu u domu, već i stalno troši gas. Zato je važno da proverite podešavanja.

"Kada se grejanje isključi, topla voda postaje glavni potrošač gasa. U domaćinstvima u kojima se više ljudi svakodnevno tušira, troškovi mogu brzo da porastu", kaže Patrik.

Tri jednostavne postavke koje treba proveriti

Najpre proverite da li je bojler podešen da radi samo za toplu vodu. Ako su istovremeno uključeni grejanje i priprema tople vode, nagli pad spoljne temperature ili loše podešen termostat mogu ponovo uključiti grejanje, a da to niko i ne primeti.

Zatim proverite temperaturu tople vode na samom bojleru. Kod kombinovanih bojlera temperatura između 45 i 50 stepeni Celzijusa uglavnom je sasvim dovoljna i prijatna za korišćenje na slavinama i pod tušem.

"Važno je naglasiti da se ovo odnosi samo na kombinovane bojlere. Ako vaš dom ima rezervoar za toplu vodu, nemojte smanjivati temperaturu vode u njemu ispod 60 stepeni Celzijusa, kako biste izbegli rizik od razvoja bakterije legionele", upozorio je Patrik.

Na kraju proverite da li je na vašem bojleru uključena funkcija predgrevanja ili komfort režim rada.

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Ova funkcija održava malu količinu vode zagrejanom unutar bojlera kako bi topla voda brže stigla do slavine, ali zbog toga se bojler tokom dana često uključuje i isključuje, čak i kada niko ne koristi toplu vodu.

"Režim predgrevanja stalno dodaje toplotu vašem domu i povećava račune", dodao je Patrik.

Saveti za niže račune i prijatniju temperaturu u domu

Odlaganje pranja sudova i obavljanje jednog većeg pranja na kraju dana može smanjiti broj kratkih uključivanja bojlera, koja značajno povećavaju potrošnju gasa.

Popravite slavine iz kojih kaplje topla voda. Time ne samo da ćete smanjiti račun za gas, već možete smanjiti i potrošnju vode.

Izbegavajte nepotrebne nadogradnje sistema. Na primer, solarni diverteri imaju smisla samo ako već imate solarne panele, rezervoar za toplu vodu i električni grejač. Za standardni kombinovani bojler oni uglavnom nisu korisni, piše britanski Express.

Kurir/ Mondo/ Dnevno