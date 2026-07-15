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Jedna od najgledanijih istorijskih serija, "Sultanija Kosem", osvojila je publiku širom sveta raskošnom produkcijom i pričom o jednoj od najmoćnijih žena Osmanskog carstva. Malo ko zna da se u ovom velikom turskom spektaklu pojavljuje i srpski glumac Željko Erkić, koji tumači oca buduće sultanije Kosem.

Erkić, pozorišni, filmski i televizijski glumac iz Bosne i Hercegovine sa bogatom regionalnom karijerom, za Kurir je otkrio kako je sasvim neočekivano postao deo jednog od najvećih televizijskih projekata u Turskoj.

Uloga stigla sasvim slučajno

Glumac kaže da nije ni slutio da će dobiti priliku da zaigra u tako velikoj produkciji, a sve je počelo pozivom koji je dobila njegova agentkinja.

- Ja sam tu dobio priliku sasvim slučajno. Moja agentica iz Sarajeva, Anila Gajević, dobila je poziv od njih preko fotografija i showreela koji predstavlja na sajtu svoje agencije. Poslali su upit za nekoliko glumaca i dostavili kasting, ali je on bio na turskom jeziku - objasnio je Erkić.

srpski glumac Željko Erkić Foto: Kurir Televizija

Turski nije znao, ali je pronašao neobično rešenje

Najveći izazov bio je upravo jezik, budući da nije znao nijednu reč turskog. Ipak, zahvaljujući pomoći supruge i jednom profesoru, uspeo je da savlada tekst i izbori se za ulogu.

- Pomislio sam: "Nemam pojma turski, kako sad ovo da uradim?" Moja supruga je predložila da pozove Islamsku zajednicu u Banjaluci. Izašli su nam u susret i imao sam sreću da se javio čovek koji odlično poznaje turski, pravi lingvista i učitelj tog jezika. Zamolio sam ga da mi odglumi sve replike, ja sam ih naučio napamet, snimio kasting i dobio ulogu. Eto, tako je sve počelo - ispričao je Željko Erkić.

Na Kurir televiziju, premijerno u Srbiji, stiže zvanični nastavak legende koja je očarala milione.Seriju "Sulatnija Kosem" možete gledati od 17. jula svakog dana od 20.50 i u repriznom terminu od 15.00.

01:32 SRBIN ZAIGRAO U JEDNOJ OD NAJGLEDANIJIH TURSKIH SERIJA! Željko Erkić otkrio kako je sasvim slučajno dobio ulogu u "Sultaniji Kosem": Nisam znao ni reč turskog Izvor: Kurir televizija

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