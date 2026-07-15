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Rajko Nedić



Srbi iz Venecuele razorene zemljotresom sabrali su se na Petrovdan u Karakasu i okupili u hramu Svetog Georgija u kom je održana liturgija. Naši zemljaci koji su u mogućnosti, pomažu nesrećnim ljudima koji su ostali bez krova nad glavom.

- Posle zemljotresa, srpska zajednica u Karakasu sa predsednikom Aleksandrom Stojkovićem i arhimandritom Evstatijem Ajzdejkovićem koji je došao iz Dominikanske Republike i održao liturgiju, sprema u kuhinji hranu za ljude koji su ostali bez krova nad glavom. Danas dolaze neki koji su nam tražili, da sa njima u saradnji malo pojačamo taj intenzitet spremanja hrane i pomoći ljudima koji su ostali bez krova nad glavom. Ustupamo stanove ljudima da žive u njemu, spavamo pod stolicama. Česte su nestašice struje, slab je internet - kaže za Kurir jedan od tamošnjih Srba i objašnjava kakvo je stanje posle dva katastrofalna zemljotresa magnitude 7,5 koji je zadesio ovu zemlju 25. juna i dodaje:

1/4 Vidi galeriju Posledice zemljotresa u Venecueli Foto: Privatna arhiva

Vraćaju se u oštećene zgrade

-Mislim ono da je situacija katastrofa, i jeste katastrofa, ima srušenih zgrada, svega. Situacija je takva da su ljudi iz srušenih zgrada morali da se vrate u te zgrade, napuklih zidova, vraćaju se tamo. To je katastrofa! Ljudi kao nemaju gde da žive, haos... Neke zgrade su, totalno spljoštene, a ove neke druge su napukli zidovi, otpali zidovi, ono vidi se soba, ljudi su stavili ćebad i to i spavaju tamo. Na nekim spratovima otpali su čitavi zidovi, ali se ljudi vraćaju,vidi se spolja kako žive unutra, jer jednostavno nemaju gde.

Velika uloga crkve

Naš sagovornik kaže da se srpska zajednica, odnosno Srpska pravoslavna crkva u Venecueli, trude da daju podršku narodu Venecuele u ovim teškim trenucima.

1/4 Vidi galeriju Srbi pomažu Venecuelancima Foto: Privatna arhiva