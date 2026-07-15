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-Nema sveta ni planete gde ne može stići dete", stih Ljubivoja Ršumovića već decenijama podseća da su deca najveća snaga i najlepša budućnost svakog društva. Kada im pružimo ljubav, podršku i priliku da razviju svoje talente, ne menjamo samo njihove živote, već gradimo zajednicu u kojoj ce buduće generacije odrastati sa više nade, vere u sebe i mogućnosti da ostvare svoje potencijale.

Te vrednosti prepoznala je kompanija Srbija Zidin Majning koja je sa dva miliona dinara podržala projekat "Podrška deci i mladima - Snaga zajednice" Fondacije SOS Dečija sela Srbije, a čiji su rezultati predstavljeni u Gradskoj upravi Bora. Projekat je imao za cilj unapređenje kvaliteta života dece i mladih, pružanja podrške porodicama u krizi, jačanja socijalne inkluzije i unapređenja međusektorske saradnje u oblasti socijalne zaštite, obrazovanja i zdravstva, dok je sastanak u Upravi grada Bora bio polazna osnova za planiranje daljih aktivnosti i unapredenje podrške deci, mladima i porodicama u lokalnoj zajednici.

Saradnja relevantnih sistema

-Kroz ovaj projekat uspeli smo da potvrdimo i koliko je značajno umrežavanje i međusektorska saradnja svih relevantnih sistema: socijalne zaštite, obrazovanja i zdravstva, kao i važnost podrške koju jedinica lokalne samouprave pruža ovom procesu. Posebno želimo da istaknemo podršku kompanije Srbija Zidin Majning, koja je prepoznala značaj ove inicijative i dala važan doprinos njenoj realizaciji. Ovaj projekat je pokazao da zajedničkim radom možemo ostvariti konkretne i vidljive pomake. U proteklih par meseci uspeli smo da organizujemo niz obuka i na taj način dodatno ojačali znanje i veštine profesionalaca koji svakodnevno rade sa decom sa traumatskim iskustvima i poteškocama kako bi im pružili pravovremenu i adekvatnu podršku. Istovremeno, u saradnji sa školama realizovali smo radionice namenjene deci školskog uzrasta, usmerene na prevenciju vršnjačkog, ali i svih drugih oblika nasilja. Ovo se pokazalo kao izuzetno vredno i korisno iskustvo, i nadam se da ćemo i u narednom periodu, uz podršku jedinice lokalne samouprave, kompanije Srbija Zidin Majning i svih partnera u zajednici, nastaviti sa realizacijom ovakvih aktivnosti i zajedničkim snagama doprineti dobrobiti što većeg broja dece, mladih i porodica kojima je podrška najpotrebnija, kako u Boru, tako i u čitavom regionu - rekla je Vesna Mraković, nacionalna direktorka Fondacije SOS Decija sela Srbije.

Foto: Srbija Ziđin Majning

Zahvalnost grada Bora

U projektnim aktivnostima učestvovali su predstavnici Centra za socijalni rad, osnovnih škola i Zdravstvenog centra u Boru, a organizovana su i tri međusektorska sastanka sa ciljem jačanja stručnih kapaciteta i boljeg povezivanja institucija ukljucenih u sistem podrške deci i porodicama.

-Grad Bor je spreman da bude pouzdan partner svakoj inicijativi čiji je cilj da deca odrastaju u sigurnom i podsticajnom porodičnom okruženju, kao i da porodice kojima je pomoć potrebna dobiju pravovremenu i stručnu podršku. U narednom periodu razmotrićemo mogućnosti i modele finansiranja, u skladu sa zakonskim okvirima i raspoloživim sredstvima, kako bi ove aktivnosti bile nastavljene i dugoročno održive. Zahvaljujem se predstavnicima Fondacije SOS Dečija sela Srbije na dosadašnjem radu, viziji koju su predstavili i spremnosti da svoje znanje, iskustvo i stručnost stave u službu građana. Naš zajednički cilj jeste da nijedno dete i nijedna porodica kojoj je pomoć potrebna ne ostanu bez podrške. Posebnu zahvalnost upućujem kompaniji Srbija Zidin Majning, koja je prepoznala značaj ovog projekta i važnost ulaganja u ovakve aktivnosti što je od velikog društvenog značaja - rekao je Radiša Petković, gradonačelnik grada Bora.

Foto: Srbija Ziđin Majning

Analiza potreba ukazala je na prostor za dalje unapređenje preventivnih, savetodavnih i drugih oblika podrške deci, mladima i porodicama, kao i na značaj kontinuiranog jačanja stručnih kapaciteta i međusektorske saradnje. Kompanija Srbija Zidin Majning projekat vidi kao deo dugoročnijeg pristupa društveno odgovornom poslovanju, zasnovanog na stvarnim potrebama lokalne zajednice i merljivim rezultatima.

Ulaganje u decu i mlade

-Organizovane su dve akreditovane obuke za 37 predstavnika osnovnih škola, Centra za socijalni rad i Zdravstvenog centra Bor, čime su dodatno unapređena njihova znanja i veštine za rad sa decom i porodicama u riziku. Takođe, realizovano je 12 radionica u šest osnovnih škola, u kojima je učestvovalo ukupno 104 deteta. Posebna vrednost ovog projekta ogleda se u tome što je, pored konkretnih rezultata, jasno ukazao i na oblasti u kojima postoji potreba za dodatnom podrškom i daljim razvojem usluga namenjenih deci i porodicama. Sledeći korak je da zajedno sa gradom Borom i Fondacijom SOS Dečija sela Srbije razmotrimo mogućnosti za nastavak saradnje i održivost ovih aktivnosti. U kompaniji Srbija Zidin Majning verujemo da je ulaganje u decu, mlade i porodice ulaganje u budućnost Bora i cele lokalne zajednice - istakao je Aleksandar Vesić, ESG direktor kompanije Srbija Ziđin Majning.

Foto: Srbija Ziđin Majning