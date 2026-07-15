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Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom Đorđe Milićević, svečano je otvorio sportsko-obrazovni kamp "Igrom do korena" za decu i mlade iz dijaspore i regiona, koji se održava u Kraljevu.

Svečanom otvaranju je prisustvovao i gradonačelnik Kraljeva dr Predrag Terzić, kao i predstavnik Udruženja "Kraguji" iz Pariza.

Ministar Đorđe Milićević je rekao da sam naziv kampa “Igrom do korena” najbolje govori o njegovom cilju - da se kroz sport, druženje i zajedničke aktivnosti naši najmlađi sunarodnici iz sveta upoznaju sa svojim korenima, svojom istorijom, kulturom i tradicijom.

Pre početka svečanog programa, ministar Milićević je, zajedno sa gradonačelnikom Kraljeva, obišao sportski prostor kampa i razgovarao sa učesnicima. Tom prilikom, gradonačelnik Terzić uručio je ministru Milićeviću dres kao simbol sportskog duha, zajedništva i zahvalnosti Kabinetu na istrajnosti i realizaciji letnjih tematskih kampova koji su svojim kontinuitetom, sadržajem i sveobuhvatnim programom postali tradicionalni događaj za decu i mlade iz dijaspore i regiona.

1/7 Vidi galeriju Ministar Đorđe Milićević otvorio je sportsko obrazovni kamp Igrom do korena za decu iz dijaspore u Kraljevu Foto: Marija Blagojević

Kao neko ko se aktivno bavio sportom, iz ličnog iskustva znam da sport ne razvija samo telo - već da gradi čoveka, rekao je ministar Milićević i dodao da nas sport uči disciplini, odgovornosti, planiranju, strategiji, timskom radu i istrajnosti.

Ministar Đorđe Milićević je istakao da nas dodatno uči da verujemo jedni drugima, da poštujemo protivnika, da prihvatimo poraz, ali i da iz svakog poraza izađemo jači i dodao da je možda to njegova najveća vrednost - što nas ne priprema samo za teren, već i za život.

Kraljevo je pravo mesto za takvu poruku, jer je to grad bogate istorije, kraljevske tradicije i velikih sportskih šampiona, ali i grad koji pokazuje kako sport gradi karakter, povezuje ljude i stvara prijateljstva za ceo život, rekao je ministar Milićević.

Ministar Đorđe Milićević je naglasio da je jedna od najvećih vrednosti letnjih kampova ta što naši sunarodnici ne dolaze kao gosti u Srbiju, već kao njen neraskidivi deo.

Želim da tokom ovog kampa uživate u svakom trenutku - na sportskim terenima, u druženju, radionicama i obilascima, rekao je ministar Milićević i dodao da je suština svih kampova koje organizuje Kabinet zajedno sa lokalnim samoupravama da se mladi povežu bez obzira gde žive i da kroz sport, znanje i zajedništvo jačaju svoju vezu sa Srbijom, kulturom i tradicijom.

Uveren sam da će svako od vas iz Kraljeva poneti mnogo više od medalja, diploma i lepih uspomena, rekao je ministar Milićević i dodao da mostovi prijateljstva koji se sagrade danas u Kraljevu, da će oni biti najveća spona između naših sunarodnika koji žive izvan granica zemlje sa svojom maticom u godinama koje dolaze.