Vladica Stanković, poznat po uklanjanju zmija, snimio je neverovatan prizor roja pčela u kući kod Niša. Pogledajte kako izgleda njihovo prirodno saće
Društvo
Neverovatan snimak opasnog roja u selu kod Niša: Vladica u kući zatekao jeziv prizor: Pogledajte gde su se uselile pčele VIDEO
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Čuveni Vladica Stanković, poznat po uklanjanju stršljena, a još više zmija, ovoga puta otišao je u selo kraj Niša zbog nezvanih gostiju koje je domaćin zatekao u kući.
"Sad ćete da vidite kad se usele pčele u kuću, kako izgleda to. Borim se kao lav. Ne mogu domaćini da se spasu".
Dok on priča, pčele zuje oko njega. Na snimku se vidi i deo koji su pčele "zaposele", drvene grede između kojih su trska i blato.
"Ovako je kada pčele naprave prirodno saće i med u kući domaćina, a ne u košnici, nesvakidašnje u karatavanu kuće, razbijanje i dolazak do neverovatnog prizora u selu Donje Vlase, kod Niša", objavio je Vladica u utorak, 14. jula.
Kurir.rs/ Telegraf.rs
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