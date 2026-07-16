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Čuveni Vladica Stanković, poznat po uklanjanju stršljena, a još više zmija, ovoga puta otišao je u selo kraj Niša zbog nezvanih gostiju koje je domaćin zatekao u kući.

"Sad ćete da vidite kad se usele pčele u kuću, kako izgleda to. Borim se kao lav. Ne mogu domaćini da se spasu".

Dok on priča, pčele zuje oko njega. Na snimku se vidi i deo koji su pčele "zaposele", drvene grede između kojih su trska i blato.

"Ovako je kada pčele naprave prirodno saće i med u kući domaćina, a ne u košnici, nesvakidašnje u karatavanu kuće, razbijanje i dolazak do neverovatnog prizora u selu Donje Vlase, kod Niša", objavio je Vladica u utorak, 14. jula.