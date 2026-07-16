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Ne morate da prelazite granicu da biste pronašli pejzaže koji ostavljaju bez daha. Srbija ima jezera koja podjednako osvajaju kristalno čistom vodom, borovim šumama, peščanim plažama, nestvarnim ostrvima i zalascima sunca koji izgledaju kao sa razglednice. Neka su idealna za aktivan odmor, druga za potpuno opuštanje, a svako od njih ima svoju priču.

Ako još razmišljate gde da pobegnete za vikend ili provedete nekoliko letnjih dana, ovih pet jezera koje preporučuje Turistička organizacija Srbija TOS moglo bi da vas iznenadi više nego što očekujete.

Srebrno jezero – mesto gde leto traje duže

Samo nešto više od sat vremena vožnje od Beograda nalazi se destinacija koja već godinama važi za jednu od omiljenih letnjih oaza u Srbiji. Srebrno jezero, nastalo na nekadašnjem rukavcu Dunava, poznato je po mirnoj vodi, uređenim plažama i dugom šetalištu koje leti živi od jutra do kasne večeri.

1/6 Vidi galeriju Srebrno jezero Foto: Luka Sarac, Branko Jovanovic

Ovde dan može da počne jutarnjom kafom uz vodu, nastavi se kupanjem, vožnjom pedaline ili kajaka, a završi večerom u restoranu sa pogledom na zalazak sunca. Ljubitelji pecanja ga posebno cene zbog bogatog ribljeg fonda, dok porodice sa decom biraju upravo ovo mesto zbog plitkih delova obale i brojnih sadržaja.

Poseban doživljaj je vožnja brodićem po Dunavu, odakle se potpuno drugačije doživljava čitav kraj.

Borsko jezero – letnje osveženje okruženo šumama i planinama

Kada temperature u gradovima postanu gotovo nepodnošljive, Borsko jezero nudi potpuno drugačiju sliku leta. Okruženo gustim šumama i planinskim vrhovima Crnog vrha i Stola, ono je poznato po svežijem vazduhu i vodi koja osvežava čak i tokom najtoplijih dana.

Foto: TOO Bela Crkva

Ovde nema gradske buke. Umesto nje čuju se cvrkut ptica, šum borova i zvuk vesala kajakaša koji polako seku mirnu površinu jezera.

Osim kupanja, Borsko jezero je odličan izbor za planinare, bicikliste i ljubitelje prirode. U blizini se nalazi i Lazarev kanjon, jedan od najimpresivnijih kanjona u Srbiji, pa se boravak lako može pretvoriti u pravu malu avanturu.

Palićko jezero – spoj prirode, elegancije i dobre atmosfere

Palić nije samo jezero. To je mesto koje ima poseban ritam. Secesijska arhitektura, uređeni parkovi, duga šetališta i prepoznatljiva atmosfera čine ga jednom od najlepših destinacija na severu Srbije. Dan možete provesti u šetnji pored vode, obilasku znamenitosti ili vožnji bicikla, a uveče uživati u nekom od restorana sa vojvođanskim specijalitetima i čašom lokalnog vina. Posebnu draž Paliću daje činjenica da se ovde tokom godine održavaju brojni festivali, koncerti i kulturne manifestacije, pa gotovo uvek postoji razlog više za posetu.

Foto: Hiishiiphoto

Ako volite mesta koja spajaju prirodu, kulturu i gastronomiju, Palić će vas osvojiti već pri prvom susretu.

Vlasinsko jezero – srpsko more sa plutajućim ostrvima

Malo je mesta u Srbiji koja izgledaju toliko nestvarno kao Vlasinsko jezero. Smešteno na više od 1.200 metara nadmorske visine, ono je jedno od najviših veštačkih jezera u Evropi, ali ono po čemu je zaista jedinstveno jesu njegova čuvena plutajuća ostrva.

Foto: Evin Pešić

Ovi prirodni "plutajući tepisi" od treseta, obrasli travom i rastinjem, pomeraju se pod uticajem vetra i vode, pa pejzaž gotovo nikada nije isti. Upravo zbog toga Vlasinsko jezero deluje kao da stalno menja lice. Inače, osim Vlasinskog, ovakva plutajuća ostrva ima još i manje poznato Semeteško jezero na obroncima Kopaonika.

Čist planinski vazduh, prijatne letnje temperature i gotovo nestvarna tišina čine ga savršenim izborom za sve koji žele pravi predah od svakodnevice. Ljubitelji fotografije ovde posebno uživaju, jer gotovo svaki kadar izgleda kao da je nastao bez ikakvog filtera.

Belocrkvanska jezera – sedam razloga za letnji beg

Malo ko zna da Bela Crkva krije čak sedam jezera nastalih na mestima nekadašnjih šljunkara. Danas su ona pretvorena u jednu od najlepših letnjih zona za odmor u Srbiji.

Foto: Uglješa Kuželka

Najpoznatije među njima, Glavno jezero, privlači kupače, jedriličare, kajakaše i ljubitelje sportova na vodi. Voda je izuzetno bistra, plaže uređene, a oko jezera vlada opuštena atmosfera koja podseća na mala mediteranska mesta.

Foto: Uglješa Kuželka

Ono što Belu Crkvu izdvaja jeste mogućnost da tokom jednog vikenda obiđete više različitih jezera, od kojih svako ima svoj karakter – neka su življa i puna sadržaja, dok druga nude mir i gotovo netaknutu prirodu.

Foto: Uglješa Kuželka

Leto je često bliže nego što mislimo

Ponekad je za pravi odmor dovoljno samo nekoliko sati vožnje. Umesto dugih putovanja, gužvi na granicama i višesatnog čekanja, Srbija nudi destinacije koje spajaju prirodu, aktivan odmor, dobru hranu i osećaj da ste zaista pobegli od svakodnevice.

Bilo da želite da se kupate, istražujete skrivene staze, vozite kajak, fotografišete nestvarne pejzaže ili jednostavno sednete na obalu i slušate talase, ovih pet jezera pokazuje da leto ne mora da bude daleko da bi bilo nezaboravno.