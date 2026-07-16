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Na društvenim mrežama, u grupama koje okupljaju stanovnike Novog Sada, pojavila su se brojna upozorenja građana koji dele potresna iskustva svojih roditelja, baka i deka.

Prema javno dostupnim svedočenjima, obrazac po kojem prevaranti postupaju gotovo je uvek isti: pozivi se uglavnom upućuju na fiksne telefone, ciljaju se starije osobe, a scenario uključuje izmišljenu tešku nesreću bliskog člana porodice za čije je hitno lečenje ili operaciju neophodan novac.

Ove navode zvanično je potvrdila i Policijska uprava u Novom Sadu, saopštenjem u kojem se navodi da su u prethodnom periodu učestale prijave građana koji su meta ovakvih krivičnih dela.

Slučaj iz Veternika: Odneta cela životna ušteđevina

Jedan od najtežih zabeleženih slučajeva dogodio se u Veterniku, gde je starija žena ostala bez svog novca. Prema rečima očevidaca i komšija koji su podelili detalje na mrežama, prevaranti su telefonom pozvali ženu i saopštili joj da joj je ćerka nakon udesa na samrti.

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- U panici je poverovala, a ubrzo se pojavio mladić koji je rekao da ga šalju po novac. Žena mu je predala svu svoju ušteđevinu - navodi se u objavi koja je pokrenula lavinu komentara.

Prema nezvaničnim informacijama koje su žrtve dobile od policijskih službenika na terenu, na sličan način je u ovom delu grada prevareno već oko 15 ljudi.

Razrađen scenario i manipulacija emocijama

Komentari građana ispod bezbednosnih upozorenja otkrivaju da se prevare ne dešavaju samo u Veterniku, već i u drugim novosadskim naseljima. Prevaranti koriste izuzetno manipulativne tehnike kako bi sprečili žrtve da razmišljaju racionalno.

Jedna od Novosađanki opisala je detaljno kako je izgledao poziv upućen njenoj 87-godišnjoj majci:

- Rekli su joj da sam pala i slomila nogu na tri mesta i da je hitno potrebno 100.000 evra da me operišu da mi ne bi amputirali nogu. Predstavio se kao doktor, sa ukrajinskim naglaskom. Kada je mama tražila da čuje mene, javila se ženska osoba koja je strasno plakala i jaukala da mama nije mogla da razume.

Nakon što je starija žena rekla da nema taj iznos, upitali su je koliko novca ima u kući, a kada je odgovorila da ima svega 100 evra, prevaranti su prekinuli vezu, nakon čega je slučaj prijavljen policiji.

U nekoliko zabeleženih slučajeva, prisebnost mlađih članova domaćinstva sprečila je da dođe do predaje novca. Građani navode da prevaranti prekidaju vezu čim shvate da je telefon preuzeo neko mlađi ili kada naiđu na neodgovarajuće informacije.

- Zvali su i moju svekrvu i rekli joj da joj je ćerka u bolnici. Ona sva zbunjena kaže da nema ćerku, a oni odmah prebace kao "sin". U pozadini se čuje kako neko zove "mama". Dali su joj kao doktora da joj on prenese šta je u pitanju, i u tom trenutku kada je moj suprug preuzeo telefon i javio se, veza se prekinula - svedoči još jedna građanka Novog Sada.

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Slična situacija zabeležena je i na Telepu, gde je pozvana 90-godišnja sugrađanka, ali je prevaru sprečio njen sin koji je bio prisutan u kući.

Zvanični stav policije: Intenzivan rad na identifikaciji prevaranata

U zvaničnom saopštenju Policijske uprave u Novom Sadu navodi se da se nepoznate osobe građanima predstavljaju kao zdravstveni ili humanitarni radnici. Oni potom traže novac pod izgovorom da žele da pomognu članovima njihovih porodica koji su navodno povređeni u saobraćajnim i drugim nezgodama.

- Policija, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, intenzivno radi na rasvetljavanju ovih događaja i identifikaciji osumnjičenih - navodi se u saopštenju novosadske policije.

Apel policije i građana za zaštitu najstarijih

Nadležni apeluju na građane, a naročito na starije sugrađane, da budu izuzetno oprezni.

Policijska uprava u Novom Sadu izdala je sledeće smernice za postupanje u ovakvim situacijama:

Prekinite vezu: Ukoliko vas neko pozove i na ovaj ili sličan način zatraži novac, odmah prekinite razgovor i pozovite člana porodice.

Prijavite policiji: Policija poziva građane da, u slučaju da ih nepoznate osobe pozovu i traže novac, odmah dođu u Policijsku upravu u Novom Sadu, najbližu policijsku stanicu, ili da slučaj prijave pozivom na broj telefona 192.