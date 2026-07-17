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Savremeni automobili danas mogu biti ukradeni za manje od jednog minuta. Lopovi koriste napredne dijagnostičke uređaje koje povezuju direktno sa računarom vozila, čime zaobilaze zaštitne sisteme, otključavaju brave i omogućavaju brzo pokretanje automobila bez originalnog ključa.

Koji su to automobili najsigurniji, a koji najmanje i da li postoji univerzalno rešenje kako bismo izbegli da postanemo meta, za emisiju "Redakcija", otkrio je Kamenko Jovanović - autoserviser.

- Kada je reč o zaštiti automobila, to je prilično individualna stvar. Ako je neko rešio da vam ukrade automobil, teško da postoji način da ga u potpunosti zaštitite. Lopov će sačekati pogodan trenutak - kada je vozilo parkirano na mračnom i usamljenom mestu ili u nekoj drugoj situaciji koja mu odgovara. Srećom, u Srbiji se u poslednje vreme ne beleže slučajevi da vozače nasilno izbacuju iz automobila kako bi im oteli vozilo - rekao je Jovanović.

Kamenko Jovanović - autoserviser Foto: Kurir Televizija

Lopovi koriste nepažnju i savremenu tehnologiju

Upozorio je da su tokom letnjih meseci vozači posebno izloženi riziku od krađe, dok nove tehnologije u modernim automobilima otvaraju prostor za sve sofisticiranije metode koje koriste lopovi.

- Tokom sezone godišnjih odmora često se govori o krađama automobila u Grčkoj. Najlakša meta su vozači koji parkiraju automobil, odu na plažu i ostave torbu sa ključevima pored ležaljke. Dok se bezbrižno kupaju, lopovi ukradu torbu, uzmu ključeve i odvezu automobil bez ikakvog oštećenja i bezbrižno ukradu auto. Sa druge strane, novi automobili sa sistemom beskontaktnog otključavanja doneli su i nove metode krađe. Dovoljno je da priđete automobilu sa ključem u džepu i vozilo će se automatski otključati - kaže on.

Autoserviser je za Kurir televiziju objasnio da savremeni uređaji omogućavaju lopovima nove načine krađe vozila, dok su i stariji automobili i dalje meta različitih metoda obijanja.

- Međutim, postoje uređaji kojima lopovi mogu da presretnu i kopiraju signal ključa. Takve krađe su mnogo češće u Americi, gde kriminalci mogu čak da priđu kući, preuzmu signal ključa koji se nalazi unutra i potom bez originalnog ključa otključaju i odvezu automobil, bez ikakvih oštećenja.

Kod starijih automobila ipak mora da postoji fizičko oštećenje. Lopovi razbiju staklo ili obiju bravu kako bi ušli u vozilo, a zatim koriste druge uređaje. Povezuju se na OBD priključak ili spajaju instalaciju, programiraju novi ključ i pokreću automobil. Danas se krađa vozila može obaviti veoma brzo upravo zahvaljujući toj tehnologiji - za emisiju "Redakcija", objasnio je Jovanović.

02:29 AUTO MOŽE DA NESTANE ZA MANJE OD MINUTA: Autoserviser otkriva kako vam lopovi odvezu nov automobil bez ijednog znaka obijanja - OVO je najčešća zamka! Izvor: Kurir televizija

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