NA METI SU IM OVA VOZILA: Autoserviser otkriva kako lopovi ukradu nov automobil bez ijednog znaka obijanja - OVO je najčešća zamka
Savremeni automobili danas mogu biti ukradeni za manje od jednog minuta. Lopovi koriste napredne dijagnostičke uređaje koje povezuju direktno sa računarom vozila, čime zaobilaze zaštitne sisteme, otključavaju brave i omogućavaju brzo pokretanje automobila bez originalnog ključa.
Koji su to automobili najsigurniji, a koji najmanje i da li postoji univerzalno rešenje kako bismo izbegli da postanemo meta, za emisiju "Redakcija", otkrio je Kamenko Jovanović - autoserviser.
- Kada je reč o zaštiti automobila, to je prilično individualna stvar. Ako je neko rešio da vam ukrade automobil, teško da postoji način da ga u potpunosti zaštitite. Lopov će sačekati pogodan trenutak - kada je vozilo parkirano na mračnom i usamljenom mestu ili u nekoj drugoj situaciji koja mu odgovara. Srećom, u Srbiji se u poslednje vreme ne beleže slučajevi da vozače nasilno izbacuju iz automobila kako bi im oteli vozilo - rekao je Jovanović.
Lopovi koriste nepažnju i savremenu tehnologiju
Upozorio je da su tokom letnjih meseci vozači posebno izloženi riziku od krađe, dok nove tehnologije u modernim automobilima otvaraju prostor za sve sofisticiranije metode koje koriste lopovi.
- Tokom sezone godišnjih odmora često se govori o krađama automobila u Grčkoj. Najlakša meta su vozači koji parkiraju automobil, odu na plažu i ostave torbu sa ključevima pored ležaljke. Dok se bezbrižno kupaju, lopovi ukradu torbu, uzmu ključeve i odvezu automobil bez ikakvog oštećenja i bezbrižno ukradu auto. Sa druge strane, novi automobili sa sistemom beskontaktnog otključavanja doneli su i nove metode krađe. Dovoljno je da priđete automobilu sa ključem u džepu i vozilo će se automatski otključati - kaže on.
Autoserviser je za Kurir televiziju objasnio da savremeni uređaji omogućavaju lopovima nove načine krađe vozila, dok su i stariji automobili i dalje meta različitih metoda obijanja.
- Međutim, postoje uređaji kojima lopovi mogu da presretnu i kopiraju signal ključa. Takve krađe su mnogo češće u Americi, gde kriminalci mogu čak da priđu kući, preuzmu signal ključa koji se nalazi unutra i potom bez originalnog ključa otključaju i odvezu automobil, bez ikakvih oštećenja.
Kod starijih automobila ipak mora da postoji fizičko oštećenje. Lopovi razbiju staklo ili obiju bravu kako bi ušli u vozilo, a zatim koriste druge uređaje. Povezuju se na OBD priključak ili spajaju instalaciju, programiraju novi ključ i pokreću automobil. Danas se krađa vozila može obaviti veoma brzo upravo zahvaljujući toj tehnologiji - za emisiju "Redakcija", objasnio je Jovanović.
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