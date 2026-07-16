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Na društvenim mrežama pojavilo se upozorenje koje je uznemirilo građane Smedereva, a posebno roditelje. Instagram stranica sd_vesti objavila je apel u kojem se navodi da je na relaciji Kolarski put – Carina primećen stariji muškarac koji, prema tvrdnjama očevidaca, prilazi deci.

- ​Među građanima se širi ozbiljna zabrinutost i strah za bezbednost dece zbog sumnjivog ponašanja starijeg muškarca koji je primećen u našem gradu, pišu Smederevske vesti i dodaju:

​- Prema navodima očevidaca, nepoznato starije lice, koje upravlja automobilom marke "Škoda crne boje", prilazi deci i poziva ih da priđu njegovom vozilu kako bi ga "pogledala". Roditelji su s pravom uznemireni i u strahu, a opravdano se sumnja da se ova potencijalno opasna osoba ne zadržava samo na pomenutoj relaciji, već postoji velika mogućnost da se kreće i po drugim delovima grada, kao i po seoskim sredinama u okolini.

​Ovim putem upućujemo hitan apel celoj zajednici:

​- Apel roditeljima: Razgovarajte sa svojom decom još danas, bez obzira u kom delu grada ili selu živite. Edukujte ih o tome kako da reaguju u susretu sa nepoznatim osobama - da nikada ne prilaze nepoznatim vozilima i da se odmah udalje i obaveste odrasle ukoliko im se neko obrati na ovaj način.

​- Apel nadležnim organima: Pozivaju se policija i nadležne službe da hitno reaguju, pojačaju kontrolu na kritičnim lokacijama, identifikuju vlasnika vozila i ispitaju ceo slučaj kako bi se sprečio bilo kakav incident i osigurala bezbednost dece, zaključuje se u objavi na pomenutoj Instagram stranici.