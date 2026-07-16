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Rezervisanje mesta na plažama ostavljanjem peškira, prostirki i drugih predmeta i dalje je česta pojava tokom letnje sezone u Crnoj Gori.

Dok jedni smatraju da je to praktičan način da obezbede mesto, drugi ocenjuju da takva praksa nije fer prema ostalim posetiocima plaže.

"Rezervisao" mesto tepihom

Ovog puta, jedan turista otišao je korak dalje, umesto peškira ili prostirke, na plaži u Pržnu ostavio je tepih, što je privuklo pažnju prolaznika i izazvalo brojne komentare na društvenim mrežama.

- Čitalac tvrdi: Tepihom "rezervisano" mesto na plaži u Pržnu. Jedan čitalac poslao nam je video-snimak iz Pržna, uz tvrdnju da je neko tepihom "sačuvao" mesto na plaži - navodi "Podgorički vremeplov" na Instagramu.

Tepih na plaži Foto: Printscreen Instagram/ Podgorički vremeplov

"Aladin se parkirao"

Dodaju da se i ove sezone nastavlja praksa ostavljanja peškira, prostirki i drugih predmeta kako bi se rezervisala mesta, što često izaziva negodovanje ostalih kupača.

- To se Aladin parkirao - našalio se jedan korisnik.

Mnogi korisnici društvenih mreža u komentarima su naveli da bi nadležni trebalo da uklanjaju peškire, prostirke i druge predmete ostavljene bez nadzora kako bi se sprečilo neformalno "rezervisanje" mesta na plaži.

"Baciti sve u kantu"

- Sve rekvizite treba pokupiti i baciti u kantu za smeće - navela je jedna korisnica.

Bilo je i duhovitih komentara da je, uz tepih, nedostajao još samo nameštaj kako bi "rezervacija" bila potpuna.