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Zbog nestabilnih prilika, poseban oprez neophodan je na deonicama koje prolaze kroz useke i klisure, gde postoji opasnost od odrona, saopštiio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Saobraćaj je sve gušći kako se bliži kraj radne nedelje, jer su vikendi u julu karakteristični po velikim smenama turista. Zbog toga sa popodnevnim satima treba očekivati pojačan saobraćaj na autoputeima i tranzitnim pravcima koji povezuju zapadnu Evropu sa jugom i istokom.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.Putnička vozila na izlazu iz zemlje na prelazu Gradina čekaju 20 minuta.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čeaju tri sata, a na prelazima Kelebija, Šid i Sremska Rača dva sata.