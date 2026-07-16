Saobraćaj je sve gušći kako se bliži kraj radne nedelje, jer su vikendi u julu karakteristični po velikim smenama turista.
stanje na putevima
KOLONE SEŽU UNEDOGLED, NAJMANJA GUŽVA NA PREŠEVU! AMSS: Očekuje se pojačan saobraćaj po podne, opasnost od odrona na deonicama kroz useke i klisure
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Zbog nestabilnih prilika, poseban oprez neophodan je na deonicama koje prolaze kroz useke i klisure, gde postoji opasnost od odrona, saopštiio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Saobraćaj je sve gušći kako se bliži kraj radne nedelje, jer su vikendi u julu karakteristični po velikim smenama turista. Zbog toga sa popodnevnim satima treba očekivati pojačan saobraćaj na autoputeima i tranzitnim pravcima koji povezuju zapadnu Evropu sa jugom i istokom.
Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.Putnička vozila na izlazu iz zemlje na prelazu Gradina čekaju 20 minuta.
Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čeaju tri sata, a na prelazima Kelebija, Šid i Sremska Rača dva sata.
Kurir.rs/Beta
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