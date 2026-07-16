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Izbor srednje škole ne mora više da bude hod po ivici između sigurnosti nacionalnog sistema i mogućnosti sticanja internacionalne diplome. Novootvorena gimnazija Konstanta presekla je ovu višegodišnju roditeljsku dilemu, donevši u Srbiju vrhunski obrazovni model. Prvi put beogradski đaci imaju priliku da pod istim krovom steknu dve diplome – srpsku i američku, i to u bezbednom okruženju modernog kompleksa Lux 51 na Bežanijskoj kosi, u malim odeljenjima uz individualan pristup svakom učeniku i uz upis koji ne podrazumeva stres za celu porodicu oko rezultata prijemnog ispita. U svetu u kojem se univerziteti i tržište rada sve više internacionalizuju, od mladih se očekuje mnogo više od reprodukcije gradiva. Roditelji danas s pravom zahtevaju školu koja će detetu pružiti stabilnu bazu, ali i otvoriti mu opcije za bolju budućnost.

Ekskluzivna AIS licenca: Ulaznica za bolju karijeru Ono što Gimnaziju Konstanta izdvaja na prvi pogled jeste činjenica da je prva srednja škola u našoj zemlji koja posluje uz prestižnu AIS licencu (Academica International Studies). Šta to zapravo znači za vaše dete? AIS je američka obrazovna institucija s više od 35 godina iskustva, čiji se akreditovani model primenjuje u više od 38 zemalja širom sveta, uključujući SAD, Kanadu, Meksiko, Brazil, Argentinu, Veliku Britaniju, Nemačku, Francusku, Italiju, Španiju, Tursku, Ujedinjene Arapske Emirate, Indiju, Kinu, Japan, Australiju i brojne druge države. Ulaskom Konstante u ovu mrežu, srednjoškolci u Beogradu dobijaju dvostruku vrednost: srpsku diplomu koja obezbeđuje jasan kontinuitet i oslonac unutar domaćeg obrazovnog sistema;

američku diplomu koja direktno otvara vrata za prijavljivanje na prestižne fakultete širom sveta, ali i obezbeđuje đacima ogromnu prednost pri zapošljavanju u kompanijama. Uz AIS licencu učenici postaju deo globalne mreže škola širom sveta i dobijaju pristup međunarodno relevantnom srednjoškolskom obrazovanju, a Srbija postaje deo velikog internacionalnog obrazovnog prostora.

Foto: Promo'

Više od broja u dnevniku: Individualan pristup i bezbednost Još jedna česta briga roditelja jeste da li će njihovo dete u školi biti dovoljno primećeno. U velikim sistemima, čak i izuzetno sposobni učenici mogu ostati bez potrebne pažnje.

Gimnazija Konstanta ovaj problem rešava nastavom u malim grupama. Ovakav pristup profesorima omogućava da se posvete svakom đaku, otkriju njegove talente i pomognu mu da se pripremi za budućnost kroz izgrađene radne navike i samopouzdanje. Istovremeno, roditelji dobijaju mir jer se škola nalazi u potpuno novom, bezbednom i moderno uređenom kompleksu Lux 51 na Bežanijskoj kosi. Zaboravite na pritisak: Fokus je na otkrivanju talenata Možda i najveće olakšanje za porodice koje upravo sada donose odluku leži u načinu na koji se postaje deo ove škole. Upis u Gimnaziju Konstanta ne podrazumeva klasičan prijemni ispit. Umesto rigoroznih testiranja, treme i jurnjave za bodovima, fokus je na ljudskom pristupu – razgovoru i međusobnom upoznavanju učenika, roditelja i stručnog tima škole i profesionalnom otkrivanju urođenih talenata deteta. Cilj je da se osigura da obrazovni program savršeno odgovara potrebama i afinitetima deteta, omogućavajući porodici da odluku donese promišljeno i u miru.

Spremni za sledeći korak?Upis je u toku, a broj mesta u malim odeljenjima strogo je ograničen. Iskoristite posebne uslove upisa koji važe samo do 31. avgusta! Prijavite se za individualne konsultacije i saznajte iz prve ruke kako funkcioniše model sa dve diplome, koje sve mogućnosti donosi AIS licenca i obezbedite svom detetu mesto u školi koja obrazuje za 21. vek.