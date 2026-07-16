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Zamislite svakodnevicu u kojoj jutro počinje pogledom na zelenilo, dan možete da provedete na padel terenu ili pored bazena, a u grad stignete za svega petnaestak minuta. Upravo takav koncept života donosi Lale Hill Villas – rezidencijalni kompleks zatvorenog tipa koji na Fruškoj gori objedinjuje privatnost, savremeni komfor i neposredan kontakt sa prirodom.

Na svega petnaestak minuta od Novog Sada i tridesetak minuta kolima od areodroma „Nikola Tesla”, u mirnom okruženju Fruške gore i u neposrednoj blizini banjskog područja, razvija se projekat zatvorenog tipa koji obuhvata svega osam vila, bazen, trim stazu, padel teren, teren za mali fudbal sa astroturf podlogom i poligon za košarku. Svaki element kompleksa osmišljen je tako da pruži više prostora, više privatnosti i svakodnevicu u kojoj priroda postaje sastavni deo života, bez odricanja od savremenog komfora.

Građevinski radovi na kompleksu započeti su tokom 2024. godine, a prve kupce očekuje useljenje u avgustu 2026. godine. Završetak celokupnog kompleksa planiran je do kraja 2028. godine. Dve kuće su već završene u konstruktivnom smislu, a lokacija je pripremljena za dalji razvoj kompleksa. Trenutno su u toku radovi na uređenju spoljašnjeg prostora, kao i završni radovi unutar kuća.

Foto: Promo

Iza projekta stoji privredno društvo Boka Invest, deo kompanije Bokaprojekt DOO, koja stabilno posluje u građevinskoj industriji još od 1992. godine. Upravo ta višedecenijska građevinska pozadina daje projektu dodatnu sigurnost i kredibilitet, posebno na tržištu na kojem kupci sve više traže pouzdane investitore, jasne rokove i dugoročnu vrednost nekretnine. Na tržištu na kojem kupci sve više biraju sigurnost, iskustvo i proverene investitore, višedecenijsko poslovanje predstavlja jednu od najvažnijih vrednosti projekta.

Kako ističu iz kompanije Boka Invest, ideja projekta od početka je bila da se na Fruškoj gori ne izgradi samo još jedan rezidencijalni kompleks, već jedinstvena celina u prirodi koja menja način na koji se doživljava život van gradske gužve. „Od samog početka želja nam je bila da stvorimo mesto na koje će ljudi dolaziti da uspore, odmore i provedu kvalitetno vreme sa porodicom i prijateljima. Fruška gora ima mir i energiju koji se teško mogu opisati, a naš cilj bio je da taj osećaj prenesemo i u sam koncept kompleksa. Zato smo pažljivo promišljali svaki detalj — od položaja vila i prirodnog okruženja do sadržaja koji svakodnevni boravak čine lepšim, opuštenijim i ispunjenijim.“, navode iz kompanije Boka Invest.

Foto: Promo

Sportski tereni, bazen, trim staza i letnja teretana za život koji se nastavlja na otvorenom

Upravo su sadržaji u okviru kompleksa ono što Lale Hill Villas izdvaja od mnogih drugih rezidencijalnih projekata. Uređenje zajedničkih spoljašnjih zona osmišljeno je tako da stanarima pruži prostor za odmor, rekreaciju i druženje na otvorenom, kao prirodan nastavak njihovog doma. U okviru kompleksa planirani su tereni za padel, mali fudbal, pola terena za košarku, bazen, prostor za odmor, letnja kuhinja, bar, restoran, trim staza i letnja teretana. Zahvaljujući ovim sadržajima, Lale Hill Villas nije zamišljen kao još jedan stambeni kompleks. To je prostor u kojem se dan prirodno odvija između doma, prirode, sporta, odmora i druženja, pa zajednički sadržaji postaju produžetak privatnog životnog prostora. Za razliku od klasičnih stambenih projekata, gde su zajedničke površine često svedene na minimum, ovde je upravo spoljašnji prostor jedan od najvažnijih elemenata koncepta. Ideja je da stanari imaju osećaj privatnosti sopstvenog doma, ali i pristup pažljivo planiranim sadržajima koji doprinose kvalitetu života.

Foto: Promo

Arhitektura uklopljena u pejzaž Fruške gore Arhitektonsko rešenje potpisuju Arting Studio i Visual Art iz Novog Sada. Arhitektura je oblikovana tako da prati prirodnu konfiguraciju terena, umesto da joj se nameće. Zahvaljujući kaskadnom rasporedu, svaka vila zadržava osećaj izdvojenosti, otvorene vizure i neposrednu povezanost sa zelenilom Fruške gore.

Lale Hill Villas osmišljen je za kupce koji žele više od standardne nekretnine. To može biti stalni dom, druga adresa za odmor, ali i dugoročna investicija u prostor koji ima sve važnije mesto na tržištu - mirnu lokaciju, dobru povezanost, sadržaje i prirodno okruženje. Prava prilika bira se na početku – prve vile dostupne su po početnim uslovima prodaje Kako se projekat bude razvijao, cena će pratiti stepen izgrađenosti. Kupovina u ovoj fazi donosi najveći izbor vila, najpovoljnije uslove i mogućnost da među prvima postanete deo zajednice koja će redefinisati život na Fruškoj gori. Početna cena iznosi 2.200 evra po kvadratnom metru + PDV, s tim da će cena rasti u skladu sa stepenom završenosti objekata. Rana faza razvoja projekta donosi privilegiju najvećeg izbora, povoljnijih uslova i mogućnost da na vreme obezbedite svoje mesto u jednom od najatraktivnijih retreat koncepta na Fruškoj gori.

Foto: Promo

Lokacija koja spaja mir, prirodu i dobru povezanost Fruška gora poslednjih godina sve više dobija na značaju kao prostor za život, odmor i investiranje. Lale Hill Villas nalazi se na lokaciji koja spaja prirodni mir Fruške gore sa odličnom povezanošću - na svega 15 minuta vožnje od Novog Sada i oko 30 minuta od aerodroma „Nikola Tesla” u Beogradu. Banjsko područje, vinarije, manastiri, pešačke i biciklističke staze dodatno čine ovu lokaciju privlačnom za one koji žele da ostanu povezani sa gradom, ali da svakodnevicu provedu u mirnijem i zdravijem okruženju.

Dodatnu vrednost lokaciji daje i specifična mikroklima, ruža vetrova, kao i mogućnost obezbeđivanja termalnih voda na parceli, što projektu otvara potencijal za još širi wellness i lifestyle karakter. Privatnost, sigurnost i komfor Kompleks je zamišljen kao kontrolisana i sigurna celina, sa portirnicom, rampom kojom se reguliše ulaz, elektronskom kapijom i video nadzorom. Smart home sistemi i energetski efikasna rešenja deo su koncepta koji spaja funkcionalnost, savremenu tehnologiju, komfor i dugoročnu održivost, kako bi svakodnevni život bio jednostavniji, sigurniji i prijatniji. Lale Hill Villas je projekat koji spaja ozbiljnu građevinsku realizaciju, pažljivo promišljenu arhitekturu, bogate sadržaje i jednu od najpoželjnijih prirodnih lokacija u blizini Novog Sada.

Foto: Promo

Za sve zainteresovane kupce dostupna je mogućnost privatnog obilaska lokacije i pokazne vile Nikka, uz prethodnu najavu prodajnom timu. Posetioci na taj način mogu da dožive ne samo same objekte, već i celokupan ambijent, sadržaje i atmosferu života koji Lale Hill Villas donosi. Nekada je najveći luksuz bilo živeti u centru grada. Danas je to imati mir, privatnost i prirodu na dohvat ruke, a grad udaljen svega nekoliko minuta. Upravo to donosi Lale Hill Villas.