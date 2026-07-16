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- Reč je o velikoj tragediji. Izgubili smo jedan mladi život, a više naših sugrađana je povređeno. Država Srbija je reagovala u trenutku , bez odlaganja, bez administrativnih barijera. Tim UKC Niš ide avionom Vlade Srbije po pacijente, sa kompletnom medicinskom ekipom, uključujući i pedijatrijski tim. Organizovali smo sve u najkraćem roku - rekao je Lazarević.

On je naglasio da su u zbrinjavanje uključeni najiskusniji lekari, kao i da je sistem pokazao punu funkcionalnost onda kada je to najpotrebnije.

- Kada je najteže, država mora da bude najjača. Ovo je dokaz da Srbija danas ima organizovan i odgovoran zdravstveni sistem koji brine o svakom čoveku. Zdravstvo se ne vodi iz kožne fotelje , zdravstvo je na terenu, uz svoj narod - poručio je direktor UKC Niš.

Paralelno sa hitnim intervencijama, UKC Niš sprovodi dubinske reforme koje daju konkretne rezultate, uz jasnu podršku države da zdravlje građana bude prioritet.

Prilikom prvog pregleda potrebno je poneti kompletnu medicinsku dokumentaciju Foto: Beta Saša Đorđević

- Ukinuli smo liste čekanja za najvažnije operacije i dijagnostiku. Danas u Nišu nema čekanja za operacije srca, kuka i kolena, niti za magnetnu rezonancu. To nije slučajnost , to je rezultat odgovorne politike i ozbiljnog rada. Građani više ne smeju da čekaju kada je zdravlje u pitanju - naglasio je Lazarević.

Posebno je istakao da su transplantacije bubrega ponovo pokrenute kao jedan od najvećih iskoraka.

- Vratili smo transplantacije bubrega i već imamo uspešne rezultate. Uvodimo nove procedure, jačamo timove i vraćamo poverenje u sistem. Niš je nekada bio lider u ovoj oblasti, a danas ponovo gradimo taj kapacitet. To znači novu šansu za život za naše pacijente i jasan dokaz da državno zdravstvo može da dostigne najviše standarde – rekao je on.

Lazarević je najavio i dalje jačanje sistema kroz konkretne projekte koji direktno utiču na kvalitet života građana.

Foto: Privatna arhiva

- Očekujemo mobilnu ambulantu koju je obezbedilo Ministarstvo zdravlja i država Srbija. Već sutra organizujemo šeste kardiološke preglede na terenu, jer najviše ljudi umire od kardiovaskularnih bolesti. U mnogim selima nema ko da preveze pacijente , zato mi idemo kod njih. Država dolazi do svakog čoveka - poručio je on.

- Otvaramo banku krvi i već smo otvorili centar za terapiju bola. To su ključni koraci ka modernom zdravstvenom sistemu koji ne samo da leči, već obezbeđuje dostojanstven život. Naš cilj je jasan , sigurnost za svakog građanina i zdravstvo koje je dostupno svima - zaključio je Lazarević.