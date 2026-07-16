Država reaguje u trenutku, UKC Niš na prvoj liniji pomoći! Lazarević: Idemo po povređene, ukinuli smo liste čekanja i vratili transplatacije bubrega
Univerzitetski klinički centar Niš reagovao je u najkraćem roku kako bi pomogao povređenim Nišlijama u teškoj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori, poručio je direktor UKC Niš, dok. dr Milan Lazarević, naglašavajući da je država pokazala punu snagu, odlučnost i spremnost da zaštiti svoje građane gde god da se nalaze.
- Reč je o velikoj tragediji. Izgubili smo jedan mladi život, a više naših sugrađana je povređeno. Država Srbija je reagovala u trenutku , bez odlaganja, bez administrativnih barijera. Tim UKC Niš ide avionom Vlade Srbije po pacijente, sa kompletnom medicinskom ekipom, uključujući i pedijatrijski tim. Organizovali smo sve u najkraćem roku - rekao je Lazarević.
On je naglasio da su u zbrinjavanje uključeni najiskusniji lekari, kao i da je sistem pokazao punu funkcionalnost onda kada je to najpotrebnije.
- Kada je najteže, država mora da bude najjača. Ovo je dokaz da Srbija danas ima organizovan i odgovoran zdravstveni sistem koji brine o svakom čoveku. Zdravstvo se ne vodi iz kožne fotelje , zdravstvo je na terenu, uz svoj narod - poručio je direktor UKC Niš.
Paralelno sa hitnim intervencijama, UKC Niš sprovodi dubinske reforme koje daju konkretne rezultate, uz jasnu podršku države da zdravlje građana bude prioritet.
- Ukinuli smo liste čekanja za najvažnije operacije i dijagnostiku. Danas u Nišu nema čekanja za operacije srca, kuka i kolena, niti za magnetnu rezonancu. To nije slučajnost , to je rezultat odgovorne politike i ozbiljnog rada. Građani više ne smeju da čekaju kada je zdravlje u pitanju - naglasio je Lazarević.
Posebno je istakao da su transplantacije bubrega ponovo pokrenute kao jedan od najvećih iskoraka.
- Vratili smo transplantacije bubrega i već imamo uspešne rezultate. Uvodimo nove procedure, jačamo timove i vraćamo poverenje u sistem. Niš je nekada bio lider u ovoj oblasti, a danas ponovo gradimo taj kapacitet. To znači novu šansu za život za naše pacijente i jasan dokaz da državno zdravstvo može da dostigne najviše standarde – rekao je on.
Lazarević je najavio i dalje jačanje sistema kroz konkretne projekte koji direktno utiču na kvalitet života građana.
- Očekujemo mobilnu ambulantu koju je obezbedilo Ministarstvo zdravlja i država Srbija. Već sutra organizujemo šeste kardiološke preglede na terenu, jer najviše ljudi umire od kardiovaskularnih bolesti. U mnogim selima nema ko da preveze pacijente , zato mi idemo kod njih. Država dolazi do svakog čoveka - poručio je on.
- Otvaramo banku krvi i već smo otvorili centar za terapiju bola. To su ključni koraci ka modernom zdravstvenom sistemu koji ne samo da leči, već obezbeđuje dostojanstven život. Naš cilj je jasan , sigurnost za svakog građanina i zdravstvo koje je dostupno svima - zaključio je Lazarević.
Kurir.rs/ Blic