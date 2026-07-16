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RHMZ Srbije izdao je najnovije upozorenje na nepogode.

U naredna 2 časa uz lokalni razvoj oblačnosti pljuskovi i grmljavina očekuju se u Sremu, Mačvanskom i Kolubarskom okrugu, u pojednim delovima Beograda, na jugozapadu Srbije i u oblasti Homolja.

Intenzivniji pljuskovi sa grmljavinom i gradom očekuju se na jugu Kolubarskog okruga sa tendencijom sporog premeštanja ka severu Moravičkog i ka Šumadijskom okrugu. Prvi grmljavinski razvoji i u planinskim predelima na jugu i jugoistoku Srbije.

Do kraja dana promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima, ali nestabilno uz lokalnu pojavu kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab, posle podne i umeren, severozapadni. Najviša temperatura od 32 do 36.

Foto: RHMZ Printscreen

Na jugu Kolubarskog okruga jačanje grmljavinske oblačnosti pa se u narednom satu očekuju jaki pljuskovi, grad i jak vetar u oblasti padavina. Oblačnost je sporopokretna, ali sa tendencijom premeštanja ka severu Moravičkog i ka Šumadijskom okrugu.

Foto: RHMZ Printscreen

Na zapadu i jugozapadu Srbije posle podne (16.07.) izolovana pojava kratkotrajnih grmljavinskih nepogoda sa gradom i jakim vetrom. Za konrektne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

Foto: RHMZ Printscreen

Vreme narednih dana

U petak (17.07.) ujutro na zapadu i jugozapadu Srbije mestimično magla ili niska oblačnost. U toku dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne je, uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, promenljivog pravca. Najniža temperatura od 17 do 22, a najviša od 33 do 36.

U toku noći u Vojvodini i Mačvi prolazno naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pojačan vetar.

U subotu ujutro (18.07.) će se prolazno naoblačenje iz Vojvodine, uz slabljenje, premeštati preko centralnih predela dalje na jugoistok. U toku dana u većini mesta pretežno sunčano. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuska u brdsko-planinskim predelima. Uveče i tokom noći sa zapada novo jače naoblačenje sa pljuskovima i grmljavinom koje će se preko centralnih predela premeštati dalje na istok.

Foto: RHMZ Printscreen

Vreme u ostatku jula