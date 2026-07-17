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Posle više od decenije pauze, Srbija se ubrzano priprema za povratak obaveznog služenja vojnog roka. Proces ulazi u završnu fazu priprema, a prema najavama, prve pozive mogli bi da dobiju mladići rođeni 2006. godine. General u penziji Milorad Stupar ističe da se ne radi o uvođenju nove obaveze, već o "odmrzavanju" dela zakona koji je godinama bio van primene, naglašavajući da je cilj izgradnja snažnog sistema odvraćanja i ukupne odbrane države.

Četiri razloga za povratak vojnog roka

Stupar objašnjava da odluka o vraćanju služenja vojnog roka nije doneta preko noći, već predstavlja odgovor na bezbednosne okolnosti u kojima se Srbija nalazi.

- Ja bih to rekao "odmrzavanje". Razlozi su u nekoliko stubova. Prvi stub je vojno-politički položaj, složen vojno-politički položaj Srbije u savremenim uslovima. Drugi stub je proglašenje vojne neutralnosti Republike Srbije. Treći stub je nešto što se zove izgradnja odvraćajućeg sistema odbrane. I četvrti stub je promena borbenih dejstava i nosioca borbenih dejstava u savremenim uslovima. To su ta četiri ključna stuba - rekao je Stupar.

Kako navodi, obavezno služenje vojnog roka nikada nije potpuno ukinuto.

- Dozvolite da vašim gledaocima poručim da je obavezno služenje vojnog roka, sa oružjem i bez oružja, samo zamrznuto u jednom delu Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi. Sve ostale obaveze građana nisu zamrznute. Prvi korak jeste odmrzavanje tog člana zakona u Skupštini Srbije. Nakon toga slede izmene Zakona o odbrani, Zakona o Vojsci Srbije i Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi. Tek kada se sve to uradi, vojska može da prilagodi pravila službe i sistem obuke novim generacijama i uslovima savremenog ratovanja - objasnio je.

Foto: Kurir Televizija

Dodaje da Srbija gradi odbrambeni, a ne napadački sistem.

- Gradimo sistem ne za napad, već sistem za odvraćajuću odbranu. Taj sistem počiva na konceptu totalne odbrane. To znači da svaki građanin, svaki subjekt društva, od predsednika države do običnog čoveka, ima pravo i obavezu da brani ovu zemlju. Temelj tog koncepta upravo je vraćanje obaveznog služenja vojnog roka - rekao je Stupar.

Govoreći o početku primene, kaže da očekuje da prva generacija bude upućena u kasarne početkom marta.

- Mi smo očekivali da će to biti i ranije, ali je predsednik države saopštio da će to biti martovska generacija 2027. godine. Važno je da ljudi znaju da je procedura sprovedena potpuno u skladu sa zakonom. Generalštab je još u januaru 2024. godine uputio zahtev za vraćanje vojnog roka, predsednik države je podržao povećanje borbene gotovosti, a Vlada Srbije je u martu iste godine donela zaključak da se pristupi izmenama zakona - naveo je on.

Šta će vojnici naučiti za 75 dana?

Jedna od najčešćih dilema jeste da li je period od 75 dana dovoljan za ozbiljnu vojničku obuku.

- Trideset pet godina sam izvodio obuku i govorim iz iskustva. Naš prvobitni predlog bio je da vojni rok traje 90 dana, ali smo prihvatili rešenje od 75 dana. To je sasvim dovoljno za obuku pojedinca. Ljudi moraju da razlikuju obuku pojedinca od obuke jedinice - naglasio je.

Kako objašnjava, prvi mesec rezervisan je zaosnovnu pešadijsku obuku.

- Tada se vojnik obučava za korišćenje lične opreme, zaštitne opreme, oružja, pružanje prve pomoći, maskiranje, kretanje na bojištu i upoznavanje sa minama. Nakon toga sledi drugi mesec u kojem se obučava za konkretnu vojno-evidencionu specijalnost, odnosno za određeno radno mesto u vojsci. Poslednjih 15 dana služe za proveru znanja na terenu, u uslovima približnim savremenom bojištu. Mi za 75 dana ne pravimo jedinicu, već obučavamo čoveka da bude vojnik i da preživi na bojištu 21. veka - rekao je Stupar.

On ističe da profesionalna vojska ostaje okosnica sistema odbrane.

- Posle 75 dana deo vojnika može da odluči da ostane u vojsci, potpiše ugovor na tri godine, a zatim i na neodređeno vreme. Oni koji to ne žele mogu da budu deo aktivne ili pasivne rezerve. Na taj način stvaramo temelje koncepta totalne odbrane - objasnio je.

Milorad Stupar general u penziji Foto: Kurir Televizija

"Nemojte potcenjivati mlade"

Stupar smatra da su današnje generacije mnogo spremnije nego što se često predstavlja u javnosti.

- Ko je vama dao pravo da potcenjujete mladu generaciju? Njihovo znanje stečeno kroz korišćenje interneta, računara i mobilnih telefona upravo je osnova za rukovanje dronovima, savremenim protivvazduhoplovnim sistemima i drugom modernom vojnom opremom. Takvi ljudi su danas potrebni vojsci. Ja sam 1979. godine imao nepismene vojnike koje sam morao da učim osnovama, a danas imamo generacije koje poseduju upotrebljivo znanje za savremene vojne sisteme - rekao je.

Dodaje da će iskustvo pokazati da li će trajanje vojnog roka u budućnosti biti menjano.

- Hajde da počnemo sa 75 dana, pa ćemo posle dve ili tri generacije analizirati rezultate. Možda ćemo povećavati trajanje, a možda ćemo ga čak i smanjiti, ako procenimo da sistem daje dobre rezultate - naveo je.

Foto: Shutterstock AI

Telefone neće oduzimati, ali disciplina ostaje

General odbacuje tvrdnje da će mladi biti potpuno odsečeni od porodice i modernih tehnologija.

- Kako neće imati mobilne telefone? Naravno da će ih imati. Imaće posebne prostorije za korišćenje telefona, pristup internetu i mogućnost da budu u kontaktu sa porodicama. To nije tajna vojna baza, već centar za obuku. Nema razloga da mladima uskraćujemo ono što im je potrebno - rekao je.

Ipak, naglašava da će najveći izazov biti prilagođavanje kolektivnom životu.

- Danas imamo generacije koje su navikle na individualizam. Mladi imaju svoje sobe, svoje navike, svoj prostor. Kada dođu u kolektiv, videće da postoje ljudi koji su sposobniji od njih, ali i oni kojima mogu da pomognu. Tako nastaje takmičarski duh i gradi se kolektiv. Ključ svega je starešina. Ako sa mladima radi kvalitetan, obrazovan i odgovoran oficir, onda će sistem funkcionisati - istakao je.

Prema njegovim rečima, mnogo važnije od smeštaja jesu uslovi za kvalitetnu obuku.

- Svi pričaju o krevetima, telefonima i tetovažama, a malo ko govori o nastavnoj bazi. Da biste za 75 dana obučili vojnika, morate imati savremena strelišta, vežbališta, nastavna sredstva, simulatore i kvalitetnu opremu. Država je to prepoznala i poslednjih godina ulaže milijarde dinara upravo u modernizaciju sistema obuke i Vojske Srbije. U poslednjih deset godina uloženo je više od četiri milijarde evra kako bi vojska dobila savremene sisteme i profesionalni kadar. Ali u uslovima bojišta 21. veka profesionalna vojska sama nije dovoljna. Potreban je koncept totalne odbrane - rekao je Stupar.

Poruka mladićima koji će prvi obući uniformu

Na kraju razgovora, general je uputio poruku generaciji rođenoj 2006. godine, koja bi prva mogla da dobije pozive za služenje vojnog roka.

- Poručio bih im da pripadaju narodu vojvode Mišića, vojvode Putnika i vojvode Stepe. Slobodu koju danas uživaju izborile su neke prethodne generacije. Zato treba ozbiljno da pristupe obuci, ne da bi ratovali, već da bi, ne daj Bože, znali da prežive na savremenom bojištu. To nije samo obuka za vojsku, već i obuka čoveka. Mladi su rođeni u slobodi, navikli su na mir i normalan život. Ali kada pogledaju šta se dešava u Gazi ili na Bliskom istoku, vide koliko se svet promenio. Da bismo i dalje živeli u slobodi, moramo biti spremni da je odbranimo. Zato verujte državi, radi se po zakonu i bićemo sigurni - zaključio je Stupar.

01:34 "VOJNI ROK NIJE KAZNA, VEĆ GARANCIJA SLOBODE!"General Stupar otkrio kako će izgledati vojni rok: Ovo nije obuka za rat, već za opstanak Izvor: Kurir televizija

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