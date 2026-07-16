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Dok većina ljudi za put od 16.000 kilometara bira avion, ozbiljan terenac ili barem pouzdan moderan automobil, dvojica srpskih avanturista odlučila su da svetu pokažu da prava avantura ne poznaje logiku.

Nikola Vujović i Slobodan Adamović upustili su se u izazov života – čuveni "Mongol Rally", jednu od najneobičnijih i najtežih automobilskih avantura na svetu. Njihovo prevozno sredstvo nije SUV, nije kamper, pa čak ni automobil zapadne proizvodnje. Na put dug skoro 16.000 kilometara krenuli su – "jugom 55".

Tokom devedesetih često se mogla čuti šala: "jugo neće dugo." Međutim, njihov mali automobil sada mora da izdrži najduži put u svojoj istoriji – od Srbije, preko srednje Evrope, Balkana, Kavkaza i centralne Azije, sve do dalekog istoka.

Već prvi dani ekspedicije pokazali su da na ovom reliju ništa ne ide po planu.

- Neki ljudi mere put u kilometrima. Mi smo naše već prestali da brojimo. Kilometri su ionako buržoaska izmišljotina - kroz osmeh započinju svoju priču.

Prvi peh dogodio se još u Beogradu.

Foto: Privatna arhiva

Naime, u prestonici su zaboravili šator, jedini krov nad glavom tokom većeg dela putovanja. Umesto prve noći u kampu, usledila je hitna kupovina nove opreme u Češkoj.

- Ništa ne govori "spremni smo za 'Mongol Rally" kao trenutak kada shvatiš da nemaš gde da spavaš - duhovito opisuju početak avanture.

Prag ih je potom dočekao velikom "Start Party" ceremonijom, gde su se okupile desetine ekipa iz čitavog sveta.

1/4 Vidi galeriju Dvojica Srba u neverovatnoj avanturi Foto: Privatna arhiva

Za njih, međutim, to nije bio običan skup automobilista.

- To je bila masovna psihoterapija posvećena slobodi ljudskog duha i čistoj avanturi - kažu.

Posebno su ih zabavili Britanci, koji su, kako opisuju, tradicionalno pronašli način da uživaju u blatu, dok su ih iznenadili pojedini norveški timovi koji su stigli u novim automobilima sa klimom i kožnim sedištima.

- Promašili su suštinu ovog ludila. Reli nije trka do cilja, reli je čekanje da se desi sledeći kvar - smatraju srpski avanturisti.

Ovako je bilo na mestu okupljanja u Pragu

Mnogo lepši utisak ostavila je Rumunija.

Po dolasku u Transilvaniju upoznali su bračni par Levija i Kingu, koji su ih bez razmišljanja primili u svoj kamp "Secret Garden". Nepoznati ljudi postali su prijatelji praktično preko noći, pa su Nikola i Slobodan odlučili da nekoliko dana ostanu u Klužu kako bi pomogli organizaciju lokalnog festivala.

- Do jutra smo se okumili. Spojila nas je ista nit koja povezuje ljude koji odbijaju da žive u kutijama - opisuju novo prijateljstvo.

Dok "jugo" odmara pod transilvanskim suncem, njih dvojica već razmišljaju o narednim etapama. Pravi izazovi tek slede – Balkanske planine zameniće beskrajne stepe, potom prašnjavi putevi Kazahstana, a cilj je daleki istok.

- Vladimir i Estragon još čekaju Godoa, ali ćemo mi našeg Godoa tražiti negde na istoku, u prašini Kazahstana - poručuju.

Šta je zapravo Mongol Rally?

"Mongol Rally" važi za jednu od najvećih automobilskih avantura na planeti. To nije klasična trka u kojoj pobeđuje najbrži, već putovanje koje na iskušenje stavlja izdržljivost, snalažljivost i spremnost da se izborite sa svim problemima koje put donese.

Pravila su neobična – poželjno je voziti što manji i slabiji automobil, uglavnom sa motorom do 1,2 litra, bez pratećih ekipa i mehaničara. Organizatori čak podstiču učesnike da koriste stare automobile za koje je gotovo sigurno da će se tokom puta pokvariti, jer upravo tada, kako kažu, počinje prava avantura.

Ne postoji ni unapred određena ruta. Svaka ekipa sama bira kojim će putem stići do cilja, prolazeći kroz planine, pustinje, stepe i udaljene predele Evrope i Azije. Uz sve to, timovi prikupljaju i novac u humanitarne svrhe.

Upravo zato "Mongol Rally" nije trka protiv drugih, već borba protiv umora, kvarova, nepoznatih puteva i sopstvenih granica.

A Nikola Vujović, Slobodan Adamović i njihov mali "jugo" tek su napravili prve kilometre. Ono najteže – i najlepše – tek ih čeka.